Журналист Егоров: «Черчесов и так будет в «Спартаке», как только закончит со сборной. Думаю, его назначат в 2020-м»

У меня нет никакого желания видеть его в Спартаке, как бы он там со сборной не выступал. Ещё когда играл надоел.
Журналист Дмитрий Егоров прокомментировал информацию о возможном назначении в «Спартак» главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Черчесов и так будет в Спартаке, но как только закончит со сборной. Прогнозирую его назначение в августе 2020 года.
А Кононову и нынешнему менеджменту дадут хотя бы одно лето, когда можно реально кого-то купить, выбравшись из-под гнета фэйр-плей.
Но лично я буду помнить слова руководства о достижении целей, за которые они должны нести ответственность», – написал Егоров в телеграме.
- Черчесов уже возглавлял «Спартак» с 19 июня 2007-го по 14 августа 2008 года и завоевал с ним серебряные медали РПЛ.
- Контракт специалиста с РФС рассчитан до лета 2020 года.