Журналист Егоров: «Черчесов и так будет в «Спартаке», как только закончит со сборной. Думаю, его назначат в 2020-м»

Журналист Дмитрий Егоров прокомментировал информацию о возможном назначении в «Спартак» главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Черчесов и так будет в Спартаке, но как только закончит со сборной. Прогнозирую его назначение в августе 2020 года.

А Кононову и нынешнему менеджменту дадут хотя бы одно лето, когда можно реально кого-то купить, выбравшись из-под гнета фэйр-плей.

Но лично я буду помнить слова руководства о достижении целей, за которые они должны нести ответственность», – написал Егоров в телеграме.