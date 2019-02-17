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    Журналист Егоров: «Черчесов и так будет в «Спартаке», как только закончит со сборной. Думаю, его назначат в 2020-м»

    Журналист Дмитрий Егоров прокомментировал информацию о возможном назначении в «Спартак» главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    «Черчесов и так будет в Спартаке, но как только закончит со сборной. Прогнозирую его назначение в августе 2020 года.

    А Кононову и нынешнему менеджменту дадут хотя бы одно лето, когда можно реально кого-то купить, выбравшись из-под гнета фэйр-плей.

    Но лично я буду помнить слова руководства о достижении целей, за которые они должны нести ответственность», – написал Егоров в телеграме.

    • Черчесов уже возглавлял «Спартак» с 19 июня 2007-го по 14 августа 2008 года и завоевал с ним серебряные медали РПЛ.
    • Контракт специалиста с РФС рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Телеграм-канал Дмитрия Егорова

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    17.02.2019 13:36
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +7878

      Томик 19 февраля 2019, 08:10

      У меня нет никакого желания видеть его в Спартаке, как бы он там со сборной не выступал. Ещё когда играл надоел.

      0
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 18 февраля 2019, 11:36

      Зачем идти в команду, где спросят результат, а тут пару раз выиграл и герой

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 18 февраля 2019, 10:02

      будет или нет. Но после ЧМ Черчесов не просто человек футбола. Он будет иметь "все, что пожелает". Он теперь там крутится, где и Валуев, где Карелин, где Третьяк, где Винер и проч. Вот в той колоде.

      0
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      Рейтинг: +7878

      Томик > exreporter 19 февраля 2019, 08:05

      Винер - отдельная лига, куда даже Третьяку дорогу не покажут, думаю, тем более остальным заслуженным спортсменам.

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 17 февраля 2019, 23:14

      Этого псевдожурналиста ещё кто то читает ?
      Пропагандист керов.

      0
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      Рейтинг: +295

      akku 17 февраля 2019, 21:31

      Пусть лучше где-то но не в Спартаке.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 февраля 2019, 19:58

      на данный момент чечесу и так не дурно и не мало какает в карман

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 17 февраля 2019, 18:03

      "Спорт - п.и.з.д.е.с.с"
      - и Егоров такой же.)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      movie 17 февраля 2019, 17:41

      получается, Черчесов со сборной в 20ом обосрётся

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 февраля 2019, 16:09

      Журналист "Дмитрий Песков" прокомментировал информацию о возможном назначении во главу ООН главного тренера сборной России ..

      «Он и так будет в ООН, но как только закончит со сборной. Прогнозирую его назначение в августе 2020 года.

      А "вини-пуху" и нынешнему менеджменту дадут хотя бы одно лето, когда можно реально кого-то купить, выбравшись из-под гнета фэйр-плей."
      Но лично я буду помнить слова руководства о достижении целей, за которые они должны нести ответственность», – написал Песков в телеграме.
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      так,брякнул,надоело всё((

      -1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 17 февраля 2019, 15:55

      Если Кононов справится, то зачем Черчесов? Хотя, я бы предпочёл последнего, на сегодняшний день.

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