«Спорт-Экспресс»: «Почему сватаем Черчесова в «Спартак»? Есть предчувствие, основанное на информации»

Карпин будет Главным тренером «Спартака», если Кононов не справится.
Журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров объяснил, почему его издание полагает, что следующим главным тренером «Спартака» станет Станислав Черчесов. Газета обладает информацией.
«Почему все время сватаем Черчесова в «Спартак»? Это логично, и мы обладаем определенным предчувствием, основанным на информации», – сказал Егоров.
- Черчесов тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год.
- С командой он завоевал серебряные медали РПЛ.
- Сейчас Черчесов работает со сборной России.