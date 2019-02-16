«Спорт-Экспресс»: «Почему сватаем Черчесова в «Спартак»? Есть предчувствие, основанное на информации»

Журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров объяснил, почему его издание полагает, что следующим главным тренером «Спартака» станет Станислав Черчесов. Газета обладает информацией.

«Почему все время сватаем Черчесова в «Спартак»? Это логично, и мы обладаем определенным предчувствием, основанным на информации», – сказал Егоров.