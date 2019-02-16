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    «Спорт-Экспресс»: «Почему сватаем Черчесова в «Спартак»? Есть предчувствие, основанное на информации»

    Журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров объяснил, почему его издание полагает, что следующим главным тренером «Спартака» станет Станислав Черчесов. Газета обладает информацией.

    «Почему все время сватаем Черчесова в «Спартак»? Это логично, и мы обладаем определенным предчувствием, основанным на информации», – сказал Егоров.

    • Черчесов тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год.
    • С командой он завоевал серебряные медали РПЛ.
    • Сейчас Черчесов работает со сборной России.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    16.02.2019 12:10
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 17 февраля 2019, 16:04

      Карпин будет Главным тренером «Спартака», если Кононов не справится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10450

      ivany4 16 февраля 2019, 20:25

      Есть предчувствие, что после принятия закона о печати, с обязательным раскрытием источника информации, СЭ перестанет существовать!))
      Быстрей бы уже это случилось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 16 февраля 2019, 17:59

      Есть такое выражение - " жопой чувствую " , по моему сюда оно очень подходит )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 февраля 2019, 17:36

      Дайте поработать Кононову, каты!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 16 февраля 2019, 16:49

      Федун же не враг себе!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 16 февраля 2019, 15:47

      НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!! ТОЛЬКО НЕ ЭТОТ ПАСТУХ!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 16 февраля 2019, 15:17

      Балабол ты Егоров... Хайп ловишь не более..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2019, 14:50

      Плохое предчувствие

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 16 февраля 2019, 14:41

      Вангуют апт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      Stilgray 16 февраля 2019, 13:09

      Руки прочь! от Спартака. Журналюги!

      4
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