«МЮ» и «Арсенал» поборются за нападающего «Бирмингема» Адамса. Он забил 19 голов в 32-х матчах

Если его купит МЮ или Арсенал, то цена будет намного выше, чем 2,5 млн. евро. Для АПЛ заявленная на него цена порталом Трансфермаркет просто смехотворная.
Нападающий «Бирмингема» Че Адамс привлек внимание «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», сообщает Mirror.
Интерес к 22-летнему футболисту также проявляют «Селтик» и «Уотфорд».
- В этом сезоне англичанин провел 32 матча в Чемпионшипе, забил 19 голов и сделал четыре результативные передачи.
- Контракт форварда с «Бирмингемом» рассчитан до лета 2022 года.
- Портал Transfermarkt оценивает Адамса в 2,5 миллиона евро.