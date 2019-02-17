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    «МЮ» и «Арсенал» поборются за нападающего «Бирмингема» Адамса. Он забил 19 голов в 32-х матчах

    Нападающий «Бирмингема» Че Адамс привлек внимание «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», сообщает Mirror.

    Интерес к 22-летнему футболисту также проявляют «Селтик» и «Уотфорд».

    • В этом сезоне англичанин провел 32 матча в Чемпионшипе, забил 19 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Контракт форварда с «Бирмингемом» рассчитан до лета 2022 года.
    • Портал Transfermarkt оценивает Адамса в 2,5 миллиона евро.

    Источник: The Mirror

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    17.02.2019 09:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 февраля 2019, 10:22

      Если его купит МЮ или Арсенал, то цена будет намного выше, чем 2,5 млн. евро. Для АПЛ заявленная на него цена порталом Трансфермаркет просто смехотворная.

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