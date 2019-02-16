Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Арсенал» поспорит с «Баварией» за Хавеца. Лондонцы видят в 19-летнем немце замену Озилу

    «Арсенал» рассматривает возможность покупки 19-летнего полузащитника «Байера» Кая Хавеца.

    По информации Calciomercato, хавбек может стать заменой Месуту Озилу, у которого конфликт с главным тренером Унаи Эмери. Считается, что испанец недоволен игрой чемпиона мира-2014. По ходу сезона Озил несколько раз не попадал в заявку команды на матчи, при этом тренируясь с основным составом всю неделю без травм.

    Хавец – воспитанник леверкузенцев, дебютировавший в главной команде в сезоне-2017/18. В текущем сезоне он забил 11 голов и отдал шесть результативных передач в 28 играх всех турниров. Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро.

    Согласно источнику, конкуренцию в борьбе за Хавеца английскому клуб составит «Бавария». Также известно об интересе к хавбеку со стороны «Барселоны» и «Интера».

    • В 2016 и 2018 году Хаверц получил медаль Фрица Вальтера – награду лучшему игроку Германии до 17, 18 и 19 лет.
    • Соперник «Байера» по 1/16 Лиги Европы – «Краснодар».
    • Первый матч закончился со счетом 0:0, ответный состоится 21 февраля.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2019 16:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +44

      Deisler 17 февраля 2019, 23:19

      Хаверца надо забирать, хоть бы Бавария не проспала!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11