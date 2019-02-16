«Арсенал» поспорит с «Баварией» за Хавеца. Лондонцы видят в 19-летнем немце замену Озилу

Хаверца надо забирать, хоть бы Бавария не проспала!
«Арсенал» рассматривает возможность покупки 19-летнего полузащитника «Байера» Кая Хавеца.
По информации Calciomercato, хавбек может стать заменой Месуту Озилу, у которого конфликт с главным тренером Унаи Эмери. Считается, что испанец недоволен игрой чемпиона мира-2014. По ходу сезона Озил несколько раз не попадал в заявку команды на матчи, при этом тренируясь с основным составом всю неделю без травм.
Хавец – воспитанник леверкузенцев, дебютировавший в главной команде в сезоне-2017/18. В текущем сезоне он забил 11 голов и отдал шесть результативных передач в 28 играх всех турниров. Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро.
Согласно источнику, конкуренцию в борьбе за Хавеца английскому клуб составит «Бавария». Также известно об интересе к хавбеку со стороны «Барселоны» и «Интера».
- В 2016 и 2018 году Хаверц получил медаль Фрица Вальтера – награду лучшему игроку Германии до 17, 18 и 19 лет.
- Соперник «Байера» по 1/16 Лиги Европы – «Краснодар».
- Первый матч закончился со счетом 0:0, ответный состоится 21 февраля.