«Арсенал» поспорит с «Баварией» за Хавеца. Лондонцы видят в 19-летнем немце замену Озилу

«Арсенал» рассматривает возможность покупки 19-летнего полузащитника «Байера» Кая Хавеца.

По информации Calciomercato, хавбек может стать заменой Месуту Озилу, у которого конфликт с главным тренером Унаи Эмери. Считается, что испанец недоволен игрой чемпиона мира-2014. По ходу сезона Озил несколько раз не попадал в заявку команды на матчи, при этом тренируясь с основным составом всю неделю без травм.

Хавец – воспитанник леверкузенцев, дебютировавший в главной команде в сезоне-2017/18. В текущем сезоне он забил 11 голов и отдал шесть результативных передач в 28 играх всех турниров. Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро.

Согласно источнику, конкуренцию в борьбе за Хавеца английскому клуб составит «Бавария». Также известно об интересе к хавбеку со стороны «Барселоны» и «Интера».