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    Глеб: «Кононов или Гончаренко? Не хочу кого-то выделять. Оба мои земляки, я очень рад за них»

    Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился мнением о работе Виктора Гончаренко и Олега Кононова в России.

    – Представим, что БАТЭ вышел в 1/8 финала. Хотели бы встретиться с «Зенитом» или «Краснодаром»?

    – Честно говоря, не люблю фантазировать. Люблю двигаться шаг за шагом. Если у нас получится, будет здорово! Мы безумно порадуем и себя, и белорусских болельщиков. По крайней мере, мы в это верим. А после финального свистка будет видно. А до начала игры мы верим и будем готовиться.

    – Какой тренер круче – Олег Кононов или Виктор Гончаренко?

    – Не знаю. Оба тренера – хорошие. Я работал с Виктором Гончаренко – это целеустремленный тренер с огромными амбициями. Человек, который своими достижениями заслужил репутацию. Знаю его характер, знаю его самого. Думаю, у него очень хорошее будущее. Он уже добился очень многого и, уверен, добьется еще большего.

    С Кононовым мы друг друга знаем, но с ним я не работал. Это серьезный, хороший специалист. В любом случае, считаю, он внесет вклад в развитие и успехи «Спартака». Поэтому не хочу кого-то выделять. Это мои земляки, и я очень рад за них. Хочу пожелать им успеха и новых высот.

    • 14 февраля белорусский клуб обыграл «Арсенал» в первом мачте 1/8 финала ЛЕ – 1:0.
    • Ответный состоится 21 февраля на «Эмирейтс».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.02.2019 13:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 21 февраля 2019, 23:12

      – Какой тренер круче – Олег Кононов или Виктор Гончаренко?


      истиный белорус ответил бы ЛУКАШЕНКО

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 16 февраля 2019, 14:26

      Скоро Путя и Бацька доховорятси и зробят единый чампыонат )))
      И нэ предётса БАТЭ в Лихе Эвропы з Зенытом ихрать. Будуть братышками)))

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 16 февраля 2019, 13:46

      Посмотрим,,,чемпионат покажет кто есть кто,,,,,тем более у обоих примерно равные условия для работы,,,,

      1
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 16 февраля 2019, 13:26

      Наверное, Гончаренко. Он не такой теплый и забитый, как Олег.

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      Рейтинг: +3795

      serppion > vladik12 17 февраля 2019, 03:30

      Зато он вскидчивый, остепененный и удобопонятный.

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