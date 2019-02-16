Глеб: «Кононов или Гончаренко? Не хочу кого-то выделять. Оба мои земляки, я очень рад за них»

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился мнением о работе Виктора Гончаренко и Олега Кононова в России.

– Представим, что БАТЭ вышел в 1/8 финала. Хотели бы встретиться с «Зенитом» или «Краснодаром»?

– Честно говоря, не люблю фантазировать. Люблю двигаться шаг за шагом. Если у нас получится, будет здорово! Мы безумно порадуем и себя, и белорусских болельщиков. По крайней мере, мы в это верим. А после финального свистка будет видно. А до начала игры мы верим и будем готовиться.

– Какой тренер круче – Олег Кононов или Виктор Гончаренко?

– Не знаю. Оба тренера – хорошие. Я работал с Виктором Гончаренко – это целеустремленный тренер с огромными амбициями. Человек, который своими достижениями заслужил репутацию. Знаю его характер, знаю его самого. Думаю, у него очень хорошее будущее. Он уже добился очень многого и, уверен, добьется еще большего.

С Кононовым мы друг друга знаем, но с ним я не работал. Это серьезный, хороший специалист. В любом случае, считаю, он внесет вклад в развитие и успехи «Спартака». Поэтому не хочу кого-то выделять. Это мои земляки, и я очень рад за них. Хочу пожелать им успеха и новых высот.