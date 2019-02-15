«Ювентус» готов включить Кина в трансфер де Лигта из «Аякса»

кря кря кря ! де лигт не дурак наверное идти в хревентус !
«Ювентус» хочет приобрести центрального защитника «Аякса» Матейса де Лигта.
В среду представитель туринцев просматривал 19-летнего футболиста во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2).
«Ювентус» готов включить в сделку по голландцу нападающего Мойса Кина, чтобы снизить ценник, который составляет около 80 миллионов евро.
- В этом сезоне 18-летний Кин принял участие в четырех матчах черно-белых и забил один гол (в Кубке Италии).
- На де Лигта, кроме «Ювентуса», претендуют «ПСЖ», «Бавария», «Барселона» и «Ливерпуль».