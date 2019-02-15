Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ювентус» готов включить Кина в трансфер де Лигта из «Аякса»

    «Ювентус» хочет приобрести центрального защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

    В среду представитель туринцев просматривал 19-летнего футболиста во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2).

    «Ювентус» готов включить в сделку по голландцу нападающего Мойса Кина, чтобы снизить ценник, который составляет около 80 миллионов евро.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2019 17:25
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 15 февраля 2019, 21:43

      кря кря кря ! де лигт не дурак наверное идти в хревентус !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > dinar7777dinar 16 февраля 2019, 10:37

      Дурень ты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      karamaltyk 15 февраля 2019, 18:30

      Матейса бы в ЛФК к ван Дейку, вот красота была бы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 15 февраля 2019, 17:56

      Лол. Пусть себе Кина оставят, он никому не сдался и даром.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 17:36

      За де Лигта развернётся отчаянная борьба между топ-клубами. Давно на этой позиции не было такого молодого да раннего ЦЗ, мастеровитого и качественного.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Рубик Докоян 15 февраля 2019, 21:44

      там Райола выдоит любой клуб который решится купить его !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > dinar7777dinar 15 февраля 2019, 21:49

      Они знают с кем имеют дело, как и он, что такого подопечного у него давно не было, поэтому там всё будет по максимуму.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11