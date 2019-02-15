«Ювентус» готов включить Кина в трансфер де Лигта из «Аякса»

«Ювентус» хочет приобрести центрального защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

В среду представитель туринцев просматривал 19-летнего футболиста во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2).

«Ювентус» готов включить в сделку по голландцу нападающего Мойса Кина, чтобы снизить ценник, который составляет около 80 миллионов евро.