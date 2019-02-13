Де Лигт стал самым молодым капитаном в истории плей-офф ЛЧ. На матче с «Реалом» его просматривает «Ювентус»

«Аякс» принимает «Реал» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, 20 минута).

В составе хозяев с капитанской повязкой вышел защитник Матейс де Лигт. В возрасте 19 лет, шести месяцев и одного дня он стал самым молодым капитаном в истории плей-офф турнира. Голландец побил рекорд полузащитника Сеска Фабрегаса, который установил аналогичное достижение в 2009 году в качестве игрока «Арсенала».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцо, спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи присутствует на матче и просматривает де Лигта.

Следить за событиями встречи в Амстердаме можно здесь.