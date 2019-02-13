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    Де Лигт стал самым молодым капитаном в истории плей-офф ЛЧ. На матче с «Реалом» его просматривает «Ювентус»

    «Аякс» принимает «Реал» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, 20 минута).

    В составе хозяев с капитанской повязкой вышел защитник Матейс де Лигт. В возрасте 19 лет, шести месяцев и одного дня он стал самым молодым капитаном в истории плей-офф турнира. Голландец побил рекорд полузащитника Сеска Фабрегаса, который установил аналогичное достижение в 2009 году в качестве игрока «Арсенала».

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцо, спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи присутствует на матче и просматривает де Лигта.

    Следить за событиями встречи в Амстердаме можно здесь.

    • Воспитанник «Аякса» – действующий обладатель Golden Boy, награды лучшему футболисту топ-лиг Европы в возрасте до 22 лет.
    • Забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 34 играх текущего сезона.
    • Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро.

    Источник: Твиттер Gracenote Live

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    13.02.2019 23:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 февраля 2019, 11:11

      Молодой да ранний.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 08:06

      Летом парня купят и претендентов на него будет много как и на де Йонга, которого уже подписала Барса.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 14 февраля 2019, 00:31

      Барса или Бавария . Ювентус это понижение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      Predator_utm 13 февраля 2019, 23:26

      в красивой оберточке...

      0
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