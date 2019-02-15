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    Каборе: «Краснодар» едет в Леверкузен, чтобы пройти дальше»

    Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (0:0).

    «Мы едем в Леверкузен для того, чтобы пройти дальше. Будем бороться и показывать свою игру. Сегодня вы сами видели, как мы сыграли. «Байер» – это очень хорошая команда, которую уважаем. В ответном матче надеемся на положительный результат», – заявил Каборе.

    • Ответную встречу «Байер» и «Краснодар» проведут в Леверкузене.
    • Игра состоится на стадионе «Бай-Арена» 21 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.
    • На групповой стадии «Байер» финишировал первым в группе A, опередив «Цюрих», АЕК и «Лудогорец».

    Источник: «Чемпионат»

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    15.02.2019 08:49
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 15 февраля 2019, 12:35

      Только за оптимизм ему огромный плюс, к тому же он проявил себя в первой игре очень прилично. Ну а за огрехи в игре-- с кем не бывает.

      2
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      Рейтинг: +1168

      Argon 15 февраля 2019, 12:31

      Жаль не сработали замены. Мы уже привыкли, что Шапи выходит на 70` и забивает ))). А в этот раз отличился только Голубев. Вышел и в первую же минуту вынес немца.

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 15 февраля 2019, 12:29

      Были шансы забить в Краснодаре, будут и в Леверкузене. Надо реализовывать.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 февраля 2019, 12:22

      В Леверкузене игра с Байером у Краснодара будет очень тяжелой и
      надеяться на победу сложно, но ничью, например, хотя бы 1:1 будет
      здорово, а если Краснодар победит, то будет отлично.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 11:17

      Правильно ,без уверенности в своих силах побед не добьешься.

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 15 февраля 2019, 09:54

      1-1 будет шикарный счет!!!

      2
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 15 февраля 2019, 09:40

      Нужно как минимум забивать

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 февраля 2019, 09:31

      Краснодару не пройти немцев даже если быки и забьют один те им обязательно на два больше уж больно явно видна разница в классе

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