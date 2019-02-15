Каборе: «Краснодар» едет в Леверкузен, чтобы пройти дальше»

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (0:0).

«Мы едем в Леверкузен для того, чтобы пройти дальше. Будем бороться и показывать свою игру. Сегодня вы сами видели, как мы сыграли. «Байер» – это очень хорошая команда, которую уважаем. В ответном матче надеемся на положительный результат», – заявил Каборе.