Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 1/16 финала Лиги Европы против БАТЭ (0:1).

О матче

Мы проиграли. Радоваться нечему. В первом тайме у нас было много моментов, но БАТЭ играл здорово в обороне. У нас были шансы и после перерыва, однако снова БАТЭ отлично показал себя в защите – тем более он забил. Надеемся, что через неделю игра будет совсем другой.

О красной карточке Лаказетта

Увы, он не сможет нам помочь через неделю. Сам момент я не видел, поэтому не могу ничего сказать по поводу справедливости наказания.

Об ответном матче

Я оптимист и верю в свою команду. Уверен, мы способны переломить ход противостояния, чтобы пройти дальше.