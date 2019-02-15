Белорусы ну какие красавцы просто, поздравляю. В Англии конечно потяжелее будет, Удачи..
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 1/16 финала Лиги Европы против БАТЭ (0:1).
О матче
Мы проиграли. Радоваться нечему. В первом тайме у нас было много моментов, но БАТЭ играл здорово в обороне. У нас были шансы и после перерыва, однако снова БАТЭ отлично показал себя в защите – тем более он забил. Надеемся, что через неделю игра будет совсем другой.
О красной карточке Лаказетта
Увы, он не сможет нам помочь через неделю. Сам момент я не видел, поэтому не могу ничего сказать по поводу справедливости наказания.
Об ответном матче
Я оптимист и верю в свою команду. Уверен, мы способны переломить ход противостояния, чтобы пройти дальше.
- Лаказетта удалили в концовке встречи за отмашку.
- Ответная встреча пройдет 21 февраля.