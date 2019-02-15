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    Эмери – после матча с БАТЭ: «Радоваться нечему. Надеемся, через неделю игра будет другой»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 1/16 финала Лиги Европы против БАТЭ (0:1).

    О матче

    Мы проиграли. Радоваться нечему. В первом тайме у нас было много моментов, но БАТЭ играл здорово в обороне. У нас были шансы и после перерыва, однако снова БАТЭ отлично показал себя в защите – тем более он забил. Надеемся, что через неделю игра будет совсем другой.

    О красной карточке Лаказетта

    Увы, он не сможет нам помочь через неделю. Сам момент я не видел, поэтому не могу ничего сказать по поводу справедливости наказания.

    Об ответном матче

    Я оптимист и верю в свою команду. Уверен, мы способны переломить ход противостояния, чтобы пройти дальше.

    • Лаказетта удалили в концовке встречи за отмашку.
    • Ответная встреча пройдет 21 февраля.

    Источник: «Прессбол»

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    15.02.2019 00:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 15 февраля 2019, 12:02

      Белорусы ну какие красавцы просто, поздравляю. В Англии конечно потяжелее будет, Удачи..

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 10:27

      Арсенал откровенно разочаровал.

      2
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      Рейтинг: +421

      LMI 15 февраля 2019, 06:16

      Невероятный стыд. Арсенал в ГЛУБОЧАЙШЕМ кризисе. Как гражданин БЕЛАРУСИ (а не Белоруссии, как упрямо, словно бараны, пишут на всех российских сайтах) прекрасно знаю о проблемах БАТЭ. И даже не о том, что сезон у них вовсе не начался, игрового тонуса ровно "0", а и то, что пол команды разбрелось (и не самых худших). И вот этот БАТЭ ровным счетом ничего не позволил Арсеналу, кроме первых трех минут игры. Команда была полностью деморализована, не играла, а катала мячик по полю. Футбольной мысли ровно никакой, напористости и агрессии - нет. Безвольное стадо похожее на студень. При Эмери Арсенал попросту начинает стремительно деградировать и умирать. Он уже не топ-клуб Англии, он уже не европейское посмешище, он просто никчемный и жалкий клуб. Конечно не завтра случиться судьба Лидса, или Нотингем Форест, но именно по этому пути мы уверенно идем. Для начала мы станем чем-то вроде теперешних середняков 10 места. Ну а когда финансовый кризис клуба усугубится, то и провалимся на дно.
      БАТЭ с победой. Дальше они конечно же не пройдут, а было бы не плохо, потому как Арсеналу ровным счетом ничего не светит. И повторить прошлый успех Венгера в данном кубке Эмери с его Арсеналом не дано.

      2
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    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 15 февраля 2019, 03:42

      Надеюсь Бэте вас жахнет и в Лондоне

      1
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