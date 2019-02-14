Лаказетта удалили в матче с БАТЭ за отмашку. Это его третье удаление в карьере

20.02 20:00 Севилья - Лацио 1:0
21.02 20:55 Айнтрахт Ф - Шахтер Д 1:1
21.02 20:55 Арсенал - БАТЭ 2:0
21.02 20:55 Валенсия - Селтик 2:0
21.02 20:55 Вильярреал - Спортинг 1:0
21.02 20:55 Динамо Заг - Виктория Пл 2:0
21.02 20:55 Зальцбург - Брюгге 2:0
21.02 20:55 Зенит - Фенербахче 2:0
21.02 20:55 Наполи - Цюрих 2:0
21.02 23:00 Байер - Краснодар 2:0
21.02 23:00 Бенфика - Галатасарай 2:1
21.02 23:00 Бетис - Ренн 2:0
21.02 23:00 Генк - Славия Пр 1:0
21.02 23:00 Динамо К - Олимпиакос 1:0
21.02 23:00 Интер - Рапид 2:0
21.02 23:00 Челси - Мальмё 3:0
«Арсенал» проиграл БАТЭ в матче 1/16 финала финала Лиги Европы (0:1). На 85-й минуте встречи у англичан был удален форвард Александр Лаказетт.
Он получил прямую красную карточку за отмашку от защитника Александр Филиповича. Это третье удаление Лаказетта в карьере.
- Француз пропустит ответный матч в Англии.
- Он пройдет 21 февраля.