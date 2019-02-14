Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лаказетта удалили в матче с БАТЭ за отмашку. Это его третье удаление в карьере

    «Арсенал» проиграл БАТЭ в матче 1/16 финала финала Лиги Европы (0:1). На 85-й минуте встречи у англичан был удален форвард Александр Лаказетт.

    Он получил прямую красную карточку за отмашку от защитника Александр Филиповича. Это третье удаление Лаказетта в карьере.

    • Француз пропустит ответный матч в Англии.
    • Он пройдет 21 февраля.

    Источник: Squawka

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2019 23:13
    Рекомендуем
    Комментарии92
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 19 февраля 2019, 22:06

      20.02 20:00 Севилья - Лацио 1:0
      21.02 20:55 Айнтрахт Ф - Шахтер Д 1:1
      21.02 20:55 Арсенал - БАТЭ 2:0
      21.02 20:55 Валенсия - Селтик 2:0
      21.02 20:55 Вильярреал - Спортинг 1:0
      21.02 20:55 Динамо Заг - Виктория Пл 2:0
      21.02 20:55 Зальцбург - Брюгге 2:0
      21.02 20:55 Зенит - Фенербахче 2:0
      21.02 20:55 Наполи - Цюрих 2:0
      21.02 23:00 Байер - Краснодар 2:0
      21.02 23:00 Бенфика - Галатасарай 2:1
      21.02 23:00 Бетис - Ренн 2:0
      21.02 23:00 Генк - Славия Пр 1:0
      21.02 23:00 Динамо К - Олимпиакос 1:0
      21.02 23:00 Интер - Рапид 2:0
      21.02 23:00 Челси - Мальмё 3:0

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > ВетеR 19 февраля 2019, 22:50

      девять раз по 2:0.... даже Паскаль выводя свои формулы так не верил в теорию вероятности)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 февраля 2019, 22:57

      У меня 8 результатов 2:0 и 7 раз 2:1

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 февраля 2019, 23:02

      жёсткая у вас конкуренция за 2:0...))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 февраля 2019, 23:04

      Я ни одной ничьи не ставил, но думаю они будут в ответке.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 февраля 2019, 23:11

      у вас там сложные заморочки подсчётов... угадать счёт доходней всего, вот вы и изощряетесь )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 февраля 2019, 23:14

      Угадать счёт и под разницу мячей ещё проставляют. Тут больше возможности угадать результат, а всё остальное дело случая и везения.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 19 февраля 2019, 23:15

      Я срисовал, а Толя завтра занесёт к себе.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 февраля 2019, 23:19

      а бавария неплохо смотрится ....пока...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 февраля 2019, 23:22

      Да, в защите Ливер с вратарём пожарят и делают обрезы и привозы.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 февраля 2019, 23:26

      ливеру главное разбегаться.... но немцы пока чертовски уверенны

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 февраля 2019, 23:28

      Как-то Ливер подсел функционально в последних играх. Выигрывает натужно с разницей в один мяч чаще.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 февраля 2019, 23:32

      очень энергозатратная манера игры.... да и чемпионат напряжный. баварии в этом плане попроще

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 февраля 2019, 23:35

      Грёбаный Мане, как транжирил моменты так и продолжает. У них сейчас хорошая скамейка игроков 18 есть бес проблем, а то и 20 для ротации. Сейчас гляну состав для точности.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 19 февраля 2019, 23:39

      Да, 18-19 игроков есть для ротации. Базу забил на завтра заодно.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 февраля 2019, 23:42

      Если Ливер, как я писал с Толе днём, будет транжирить такие голевые моменты, то может и проиграть впервые Баварии дома. Даже,блин, в створ ворот не попадают.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 февраля 2019, 23:45

      потихоньку ливер в себя пришёл....регулярно набеги на ворота совершают... но немцы тоже не номер отбывают...могут уколоть при случаи

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 февраля 2019, 23:48

      Моментов, чтобы забить хватало, но... Суета, беготня и навесы хрен знает куда. Пока без голов оба матча. Лион с Барсой по нулям тоже.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 21:58

      Мне надо заканчивать.Всего доброго. Спокойной ночи!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 19 февраля 2019, 22:00

      Пока Саня, до завтра.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 19 февраля 2019, 22:03

      возвращайся Саня...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 19 февраля 2019, 21:49

      Дзага походу всё..... жаль парнягу(

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 февраля 2019, 21:55

      С его травматичностью в пору заканчивать с футболом, чтобы калекой не стать.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 февраля 2019, 22:05

      не знаю правда или нет, слышал что ему пару лет сминусили.... но это так...слухи

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 февраля 2019, 22:16

      За это не слышал, но вот как пошли травмы, так по несколько раз в году.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 февраля 2019, 22:23

      да эта распространённая вещь.... выгодно всем...спортшколам, агентам, футболистам....
      африканцы этим не брезгуют... кавказцы тоже все долгожители...с одним паспортом пять поколений сыновей)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 февраля 2019, 22:30

      Это да, рисуют многие. Многим же детским тренерам результат нужен и деньги.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 20:48

      Только что пришло сообщение от информационной службы МЧС по ивановской области о надвигающимся вчерашнем урагане. Оперативно.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 19 февраля 2019, 20:53

      мне кажется тебе плевать на апокалипсис ....как всегда в бане отсидишься..)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 19 февраля 2019, 21:15

      А знаешь Андре иногда приходилось задумываться и об этом.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 19 февраля 2019, 21:22

      помнишь Макса Ростовского?
      он пря настоятельно рекомендовал всем бункер рыть..

      может исчезновения инсайдера с этим как то связанно...)
      книги оказались убедительны )

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 19 февраля 2019, 21:29

      Инсайдер совсем пропал. Я уже начинаю волноваться.

      Хороший бункер ,не каждый может себе позволить. Я так понимаю с полностью автономным проживанием.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 19 февраля 2019, 21:30

      Он сейчас гуляет по многим областям.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 19 февраля 2019, 21:35

      Привет Олег! Не заметил сразу по Бронштейну. Сейчас прочту.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 19 февраля 2019, 21:37

      У него бывают такие большие перерывы и уже не первый раз. Поэтому мы и не дёргаемся.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 19 февраля 2019, 21:46

      Олег ,там в Пахтакоре в то время были хорошие игроки. Федоров ,Ан ,Хандзипанагис. Все привлекались в сборную. Сразу конечно не сообщили ,но правду все же сказали.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 февраля 2019, 21:47

      Ботвинник был та ещё зануда... пешку отожмёт, и потом на этом преимуществе пытается всю партию построит...
      что то типа Атлетико матрас)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 19 февраля 2019, 21:56

      Да, я хорошо помню этих ребят. Федорова Лобановский в Киев приглашал, но...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 19 февраля 2019, 21:57

      Ботвинник ,это еще и теоретик шахмат. У него учились Карпов ,Каспаров и многие другие известные шахматисты. Все же чемпион мира. Он мечтал встретиться с Алехиным в матче ,но Алехин неожиданно умер.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 19 февраля 2019, 20:27

      а я смотрю жена Аршавина и Икарди друг друга стоят...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 19 февраля 2019, 20:44

      Думаю им надо поменяться женами и обстановка в семьях нормализуется.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 19 февраля 2019, 20:48

      ))) идея не дурна...) у шведов рецепт подсмотрел..?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 19 февраля 2019, 20:50

      Привет Андрей! Чехи я слышал тоже не проч заняться подобным мероприятием.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 19 февраля 2019, 20:58

      "Лёлик - Болик - Долежал" ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 19 февраля 2019, 21:13

      А ведь хорошие были мультики и все куда то уходит в прошлое.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 19 февраля 2019, 21:18

      ага... я ещё про крота с племяшом смотрел.... это нечто..)))
      но крот вроде польский

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 19 февраля 2019, 21:32

      Про крота помню тоже. Но для меня на первом месте мультфильм про Рекса. Тоже по моему польский.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 19 февраля 2019, 21:43

      там одна серия угарная была, когда рекс с кладбища кости в будку таскал))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 19 февраля 2019, 21:51

      Вот это не помню Андрей. А знаешь чем он примечателен? Там нет текста ,но в любой стране этот мультик поймут все без слов.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 19 февраля 2019, 22:01

      как и хорошую музыку... ведь старый мультик, а я его в захлёб...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 19 февраля 2019, 20:17

      Пойду ка я спать пораньше, завтра в записи после работы футбол посмотрю.
      Весёлого Вам вечера.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 19 февраля 2019, 20:26

      Спокойной ночи Серёжа ! А нам шикарного матча с обилием голов.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 19 февраля 2019, 20:42

      Приятных снов Сереж! Удачи.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 19 февраля 2019, 20:12

      Да по ходу фильмов пиратских насмотрелся, а там одна реклама игровых автоматов, вот и наловил.
      Привет Андрей.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 19 февраля 2019, 20:16

      Я тоже обратил внимание. Как в поисковике что-то ищешь или интересуешься, как потом появляется реклама этого товара или продукта. И уже научились обходить блокиратор рекламы.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 19 февраля 2019, 20:19

      У меня этот товар ( после поисковика) вообще в Электронной почте над входящими сообщениями стоит.
      И ведь тоже недавно появился!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 19 февраля 2019, 20:24

      привет сибир..!
      про игровые автоматы даже слышать не хочу.... кто бы знал сколько честно отжатого бабла я в них спустил ((

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 19 февраля 2019, 20:25

      Сейчас ушлые и продвинутые в интернете технари всё могут. Тем более , что за рекламу очень большие бабки платят. Поэтому так много появилось разного рода блогеров, которые пишут всякую хрень, но собирают много подписчиков. Отсюда реклама и большие бабки у них.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 19 февраля 2019, 19:53

      слышал Урюпинск постепенно становится туристической Меккой...!?
      на светских раутах знатных европейских особ всё чаще можно слышать
      - "как ... вы не были в Урюпинске..?...."

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Сварожич 19 февраля 2019, 20:10

      да да...)
      после всего этого Урюпинск автоматически становится столицей мира)
      Остап Ибрагимович со своими Васюками пролетел похоже)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 19 февраля 2019, 19:46

      Мужики такой вопрос.
      Это только у меня под рейтингом пользователей (правый столбик, как раз после 5 insider_retro ) уже который день реклама столбиком идет игровых автоматов?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 19 февраля 2019, 20:01

      у меня чуть ниже пользователя с рейтингом под номер пять, реклама корма для хомяков " бодрый грызун" и "приму перо попугая - дорого!"

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Project Бабангида 19 февраля 2019, 20:02

      шучу конечно.... реклама автосалонов у мня там

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 19 февраля 2019, 20:09

      У меня стоит антиблокиратор рекламы поэтому я не вижу. Произошёл когда-то сбой и приходится каждый раз включать при выходе из интернета и заходе вновь, но это не проблема.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 19 февраля 2019, 19:15

      Анатолию и Александру Салам!
      Как всегда интересные выкладки и факты.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 19 февраля 2019, 19:19

      Привет Сереж! За анекдоты спасибо.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 19 февраля 2019, 19:24

      Да на здоровье:
      Рекламные агентства разных городов соревновались в предложении путевок в свадебные путешествия.
      Венеция предлагала увидеть свои каналы, Москва - Кремль, Париж - Лувр и Нотр-Дам, Нью-Йорк прельщал музеем Метрополитен.
      В результате победил город Урюпинск с рекламой:

      В НАШЕМ ГОРОДЕ НИКТО ВАС НЕ ПОТАЩИТ ИЗ ПОСТЕЛИ СМОТРЕТЬ НА ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 19 февраля 2019, 19:27

      Сереж а ведь отдохнуть бывает так необходимо. Все еду в Урюпинск.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 19 февраля 2019, 19:36

      Доброго пути но не забывай, что :
      В недостроенной Урюпинской библиотеке выдают недописанные книги.
      ***
      Вчера в городе Урюпинск прошел первый флэш-моб. Ровно в 8 утра, не сговариваясь, возле маленького пивного ларька собралась организованная толпа из 100 человек, с плакатами "Хотим пива".
      ***
      Вчера в городе Урюпинск пропало 200 кошек. Вот такие пироги в Урюпинске.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 19 февраля 2019, 19:40

      Что можно на это ответить
      1. Книги допишем на базе.
      2. Им надо определиться -какого пива они хотят?
      3. Это работа Чупакабры. Охотники надеюсь там есть.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > zigbert 19 февраля 2019, 19:46

      Отвлекусь на ужин.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11