Лаказетта удалили в матче с БАТЭ за отмашку. Это его третье удаление в карьере

«Арсенал» проиграл БАТЭ в матче 1/16 финала финала Лиги Европы (0:1). На 85-й минуте встречи у англичан был удален форвард Александр Лаказетт.

Он получил прямую красную карточку за отмашку от защитника Александр Филиповича. Это третье удаление Лаказетта в карьере.