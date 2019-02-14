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    Okdiario: Азар уже приступил к поискам жилья в Мадриде

    Полузащитник «Челси» Эден Азар приступил к поискам жилья в Мадриде. Об этом сообщил главный редактор Okdiario Эдуардо Инда.

    Ранее сообщалось, что бельгиец, с большой долей вероятности, летом перейдет в «Реал».

    «Азар уже ищет дом в Мадриде, и Куртуа помогает ему. Они близкие друзья. Он нанял агента по недвижимости, чтобы проанализировать рынок. Больше всего он хочет жить в районе La Finca. Полагаю, он купит там жилье.

    Отличной альтернативой является дом Гарета Бэйла в том случае, если валлиец все же покинет Мадрид. Это дом с историей. Азар может стать третьим игроком «Реала», обитающим в нем. До Бэйла там жил Кака», – сказал Инда.

    • По информации СМИ, сумма трансфера 28-летнего футболиста составит около 100 миллионов евро.
    • Хавбек перешел в «Челси» из «Лилля» в 2012 году за 35 миллионов евро.
    • В этом сезоне Азар провел за лондонцев 32 матча, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.

    Азар, уходи в «Реал»

    Источник: Okdiario

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    14.02.2019 18:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +144

      Glebson 14 февраля 2019, 21:48

      Этот новый источник с именем дворника начинает надоедать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      hofman 14 февраля 2019, 20:32

      Помню Рома за 250млн долларов Челси купил))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 14 февраля 2019, 20:18

      Прощай, Эденка. Есть подозрение, что это пойдёт на пользу Челси, но не Реалу.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 14 февраля 2019, 20:06

      блин, лучше нафиг куртуа послать ,чем его друзей еще собирать. Азар не лучший вариант, нафига он за такие деньги нужен
      100 лямов - игрока , на 2-3 сезона , который умеет созидать и финтить но не бомбардир( хотя забивать может, но не более бензема)
      или 200 лямов за мбаппе, на сезонов 10, который забивает много и в целом хорош в атаке..
      Азар бы пригодился клубу , в котором умеют забивать.

      2
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      ...
      Рейтинг: +144

      Glebson > DeStar 14 февраля 2019, 21:49

      Да, надо искать возможности взять Мбаппе и потом строить команду вокруг него.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 19:12

      Летом во многих клубах будет исход и приход качественных футболистов. А тут ещё скандалы и разногласия тренеров и игроков этому способствуют.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 14 февраля 2019, 19:08

      Пусть валит. там ему конец, как футбалёру. Только Челси будет лучше.

      2
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