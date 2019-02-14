Okdiario: Азар уже приступил к поискам жилья в Мадриде

Полузащитник «Челси» Эден Азар приступил к поискам жилья в Мадриде. Об этом сообщил главный редактор Okdiario Эдуардо Инда.

Ранее сообщалось, что бельгиец, с большой долей вероятности, летом перейдет в «Реал».

«Азар уже ищет дом в Мадриде, и Куртуа помогает ему. Они близкие друзья. Он нанял агента по недвижимости, чтобы проанализировать рынок. Больше всего он хочет жить в районе La Finca. Полагаю, он купит там жилье.

Отличной альтернативой является дом Гарета Бэйла в том случае, если валлиец все же покинет Мадрид. Это дом с историей. Азар может стать третьим игроком «Реала», обитающим в нем. До Бэйла там жил Кака», – сказал Инда.

По информации СМИ, сумма трансфера 28-летнего футболиста составит около 100 миллионов евро.

Хавбек перешел в «Челси» из «Лилля» в 2012 году за 35 миллионов евро.

В этом сезоне Азар провел за лондонцев 32 матча, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.

Азар, уходи в «Реал»