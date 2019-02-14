Уткин: «Почему в «Реале» вырастает то Карвахаль, то Регилон, а в «Спартаке» только Рассказов?»

Комментатор Василий Уткин во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» – «Реал» (1:2) высказал мнение об игре крайних защитников мадридцев Серхио Регилона и Даниэля Карвахаля. Последний сделал в игре с амстердамцами голевую передачу.

«Какой же восхитительный игрок Регилон.

Вот почему в «Реале» вырастает то Карвахаль, то Регилон, а в «Спартаке» только Рассказов?» – написал Уткин в твиттере.