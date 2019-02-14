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    Уткин: «Почему в «Реале» вырастает то Карвахаль, то Регилон, а в «Спартаке» только Рассказов?»

    Комментатор Василий Уткин во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс»«Реал» (1:2) высказал мнение об игре крайних защитников мадридцев Серхио Регилона и Даниэля Карвахаля. Последний сделал в игре с амстердамцами голевую передачу.

    «Какой же восхитительный игрок Регилон.

    Вот почему в «Реале» вырастает то Карвахаль, то Регилон, а в «Спартаке» только Рассказов?» – написал Уткин в твиттере.

    Источник: Твиттер Василия Уткина

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    14.02.2019 14:09
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    Комментарии78
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      Рейтинг: +901

      Krics 15 февраля 2019, 22:00

      О чем спор? Вася прав , разве есть в огромной России , хоть один футболист экстра класса, дело не в Рассказове и не в Спартаке.

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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 15 февраля 2019, 20:15

      Жирный видать забыл. какой из него был комментатор.. его храпы и дремные комменты в футболе... жирный ты прежде чем осуждать других, посмотри сначала на себя. Чем ты-то лучше???

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 февраля 2019, 21:54

      А Рассказов достиг уровня Карвахаля или Регилона? Уж "лепил бы горбатого" так про Головина! Этот хот во Францию перебрался и хоть чего-то добился! Или кроме как про Спартак .....дануть нечего?

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      Рейтинг: +673

      life85 > Serjoga 14 февраля 2019, 22:15

      Миллеровский самогон даёт о себе знать ? Или ты "на трезвую" такой бред несёшь?
      Переезд в самый скучный чемп Европы - развитие ???

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > life85 14 февраля 2019, 23:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я в Воронеже, а не в Глушаковском Миллерове! За Ростов болеют не только в Ростове! Этот скучный чемп в Европе-стал ЧЕМПИОНОМ МИРА! А тебе, видимо, суждено болеть за Спартак, который будет играть ТОЛЬКО в ЛЕ и вылетать от Кипра в каждом отборе! Болей! И не выздоравливай!

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      Рейтинг: +844

      lejnin > Serjoga 14 февраля 2019, 23:27

      ну тут можно поспорить...из 23 игроков сборной, которая стала ЧЕМПИОНОМ МИРА во Франции играет только 9, так что чемп со сборной мало соотносится. А по факту, всё верно, чемп очень скучный, борьба идёт максимум за 2 место, первое априори у ПСЖ

      0
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      Рейтинг: +106

      DSmoto > lejnin 15 февраля 2019, 16:11

      скучность чемпионата это скорее не борьба за первое место, а скорее борьба в еврокубках 2-3места, если Италию посмотреть, то так тоже скучно, но при этом Рома, Наполи и Интер вполне себе неплохо смотрятся в международных матчах, а во Франции после фиаско Монако, реально и смотреть то не на кого, кроме ПСЖ.

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      Рейтинг: +33447

      oyabun 14 февраля 2019, 20:37

      Вопрос то на самом деле гораздо шире ставить надо. Почему Россия всегда была богата на таланты в области классической музыки, поэзии и изобразительного искусства, а сейчас практически ноль? Что уж тут говорить о футболистах. Но это уже совсем другая тема.

      10
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > gol_kak_sokol 14 февраля 2019, 21:56

      Ну судя по тому как Енисей играет в РПЛ, то в балете ему равных нет! Так что перекрыть в балете Енисей некому!

      4
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > gol_kak_sokol 14 февраля 2019, 23:44

      Что смутно мне напоминает советские агит. плакаты )))

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 февраля 2019, 20:11

      какой же восхитительный Уткин всегда и ежечасно теперь в простреле

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 18:12

      Можно задаться таким же вопросом : " Почему раньше были Синявский, Озеров, Ян Спарре, Махарадзе и т.д. А теперь Орлов, Гусев, Уткин, Черданцев и иже с ними ?...

      21
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Рубик Докоян 14 февраля 2019, 19:15

      Озеров и Махарадзе были к тому-же профессиональными артистами , имели звания которые в то время ценились, на трансляциях работали на слушателей и зрителей, а не занимались самолюбованием.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zritelx 14 февраля 2019, 19:25

      Спасибо, я всё это знаю и в курсе про многих корифеев нашего комментаторского цеха из славного прошлого. Нынешние крикуны им в подмётки не годятся.

      4
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      Рейтинг: +905

      VVadic > Рубик Докоян 14 февраля 2019, 19:31

      Маслаченко шикарный комментатор был!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > VVadic 14 февраля 2019, 19:34

      В и т.д. он и ещё не мало наших замечательных комментаторов. Как-то в одном споре с молодым я тут несколько месяцев приводил где-то дюжину и это только по футболу и хоккею.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Рубик Докоян 14 февраля 2019, 20:11

      в точку БРАВО!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > VVadic 14 февраля 2019, 20:34

      В те времена все кто вел футбольные матчи были КОММЕНТАТОРАМИ (Маслаченко, Перетурин, Озеров....)! Все они КОММЕНТИРОВАЛИ матчи! Их можно было слушать с закрытыми глазами и не смотреть телевизор! А сейчас......??!! Губошлепы, травят ТУПЫЕ анекдоты с 3-х метровой бородой, ПЛОСКО шутят над фамилиями, по 10 минут спорят "что такое драка", кто и в каком ресторане питался перед игрой, жаль не говорили еще кого и сколько раз за ночь накануне.....!

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Serjoga 14 февраля 2019, 23:47

      И поодиночке не справляются - их как минимум двое , а то еще и консультантов или " специалистов " приглашают )))

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Рубик Докоян 15 февраля 2019, 00:25

      Соглашусь. Когда играла наша команда в еврокубках, что Озеров, Что Махарадзе - кричали наверное громче болельщиков. Это просто было шедеврально.)
      А сейчас - наши играют, а "комментаторы" вовсю хвалят соперника.
      А сколько ошибок и незнания правил? Невнимательнось повсюду. То придумают штрафной, когда арбитр зафиксировал офсайд, то назовут по нескольку раз фамилию игрока, которого уже давно заменили....
      Действительно, комментатор просто обязан отучиться в актёрской школе.

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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > Рубик Докоян 15 февраля 2019, 13:38

      Слава Богу, что у нас вторые, а не первые. Еще не хватало эти пресные комменты Озерова сотоварищи слушать.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 15 февраля 2019, 15:00

      Читай и слушай, сынок Рабинера, это твой уровень, а ты всё из трусов выпрыгиваешь, что-то хочешь кому-то тут доказать. Играй в "Чапаева" там думать не надо...

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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > Рубик Докоян 15 февраля 2019, 18:34

      Уж лучше Рабинера, чем лить в уши советский нафталин.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 15 февраля 2019, 18:55

      Вечный ЕГЭэист, что ты сявка знаешь о Советском Союзе ? Слушай больше "Эхо Москвы" может будешь отличать юг от севера...Это мой тебе неизлечимому последний ответ, дальше только лайками буду отвечать. Как и остальным больным диареей из Минусинска.

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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > Рубик Докоян 15 февраля 2019, 19:06

      Проплаченное американским госдепом радио слушать не буду, извиняйте.

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      Рейтинг: +49

      utyf17 > Рубик Докоян 15 февраля 2019, 19:50

      современные коментаторы в футболе разбираются лучше, чем Озеров, Махардзе. Перетурин - знал предмет. А Озеров, Махарадзе -это нынешний Губерниев.

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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 14 февраля 2019, 17:52

      Семена не те ))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 февраля 2019, 17:30

      потому что у нас одни Уткины Черданцевы и Шмурновы и везде во всех командах работают не профессионалы в этом я убедился водя внука на тренировки и видя как их и кто тренирует вот поэтому у нас и не появляются новые Аршавины и Черенковы а сплошь Кокорины и Дзюбы

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Garrincha58 14 февраля 2019, 21:59

      Пока детскому тренеру будут платить 20000р. в месяц у нас не появятся, даже, ни Березуцкие, ни Аршавины..., а о Месси с Роналду и говорить нечего!

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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 14 февраля 2019, 17:18

      Кто-то вырастает в лебедя,
      А кто-то остаётся гадким утёнком.
      Нет. Просто гадким.

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      Рейтинг: +1430

      balam 14 февраля 2019, 17:04

      потому что у них Линекер,а у нас ты нарисовался.гавнюк

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