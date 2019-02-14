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    «МЮ» определил шорт-лист из четырех игроков на лето. Трое из них – защитники

    «Манчестер Юнайтед» составил трансферный список на лето.

    По информации The Mirror, манкунианцы хотят купить защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Это основная цель «Юнайтед». Также английский клуб проявляет интерес к игрокам обороны Люке Эрнандесу («Атлетико») и Николе Миленковиче («Фиорентина»). Последний рассматривается, как более дешевый вариант из двух.

    Кроме того, «МЮ» попытается вновь подписать нападающего «Ювентуса» Дугласа Косту.

    • После 26-ти туров «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от первой строчки на 14 очков.
    • В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» английская команда проиграла дома со счетом 0:2.

    Источник: The Mirror

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    14.02.2019 13:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2509

      panmon 14 февраля 2019, 15:08

      Зачем МЮ нужен Дуглас Коста? Им нужен нормальный финишер типа Левандовски

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      orzy 14 февраля 2019, 14:36

      Надо продать Санчеса, Лингарда, Мата, Рохо,

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 > orzy 14 февраля 2019, 15:11

      лукаку, а лингарда оставить

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 14 февраля 2019, 13:45

      Коста вряд ли вернется

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > giluxa1963 14 февраля 2019, 13:50

      куда вернется? в мю он никогда не был, как и в апл

      5
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