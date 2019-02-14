«МЮ» определил шорт-лист из четырех игроков на лето. Трое из них – защитники

«Манчестер Юнайтед» составил трансферный список на лето.

По информации The Mirror, манкунианцы хотят купить защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Это основная цель «Юнайтед». Также английский клуб проявляет интерес к игрокам обороны Люке Эрнандесу («Атлетико») и Николе Миленковиче («Фиорентина»). Последний рассматривается, как более дешевый вариант из двух.

Кроме того, «МЮ» попытается вновь подписать нападающего «Ювентуса» Дугласа Косту.