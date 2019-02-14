«МЮ» определил шорт-лист из четырех игроков на лето. Трое из них – защитники

Зачем МЮ нужен Дуглас Коста? Им нужен нормальный финишер типа Левандовски
«Манчестер Юнайтед» составил трансферный список на лето.
По информации The Mirror, манкунианцы хотят купить защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Это основная цель «Юнайтед». Также английский клуб проявляет интерес к игрокам обороны Люке Эрнандесу («Атлетико») и Николе Миленковиче («Фиорентина»). Последний рассматривается, как более дешевый вариант из двух.
Кроме того, «МЮ» попытается вновь подписать нападающего «Ювентуса» Дугласа Косту.
- После 26-ти туров «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от первой строчки на 14 очков.
- В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» английская команда проиграла дома со счетом 0:2.