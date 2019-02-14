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    Игрок «Аякса» Дольберг: «Мы играли лучше «Реала»

    Нападающий «Аякса» Каспер Дольберг оценил результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:2). Датчанин считает, что голландцы играли лучше.

    «Наверное, все дело в мастерстве. «Реал» создал два момента и забил два гола. Но мы доказали, что можем играть на таком уровне. Мы не выиграли, но создали больше моментов. Считаю, мы играли лучше оппонента», – сказал Дольберг.

    • Ответный матч состоится 5 марта.
    • Единственный гол «Аякса» забил Хаким Зиеш.
    • У гостей победный мяч на счету Марко Асенсио.

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    Источник: УЕФА

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    14.02.2019 08:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho 14 февраля 2019, 16:01

      Играли то лучше, а если бы еще забили хотя бы половину своих моментов, победа была бы за вами

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 февраля 2019, 10:10

      - Наверное, все дело в мастерстве
      - Мы не выиграли
      ----
      но "мы играли лучше"
      -------
      Понятно о чём говорит Дольберг, но в итоге лучше тот, кто победил)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 09:01

      К сожалению, не всегда побеждает тот кто лучше играет...

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