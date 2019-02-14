Игрок «Аякса» Дольберг: «Мы играли лучше «Реала»

Нападающий «Аякса» Каспер Дольберг оценил результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:2). Датчанин считает, что голландцы играли лучше.

«Наверное, все дело в мастерстве. «Реал» создал два момента и забил два гола. Но мы доказали, что можем играть на таком уровне. Мы не выиграли, но создали больше моментов. Считаю, мы играли лучше оппонента», – сказал Дольберг.

Ответный матч состоится 5 марта.

Единственный гол «Аякса» забил Хаким Зиеш .

. У гостей победный мяч на счету Марко Асенсио.

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