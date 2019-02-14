Френки де Йонг – о незасчитанном голе «Аякса»: «Видимо, такие решения проще принимать в пользу топ-клуба»

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг прокомментировал отмененный гол в ворота «Реала» во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2). Футболист сожалеет, что мяч не засчитали.

«Мы сыграли хорошо. Жаль, что гол не засчитали. Видимо, такие решения проще принимать в пользу топ-клуба», – цитирует голландца FourFourTwo.

Ответный матч состоится 5 марта.

Единственный гол «Аякса» забил Хаким Зиеш .

. У гостей победный мяч на счету Марко Асенсио.

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