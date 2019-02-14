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    Френки де Йонг – о незасчитанном голе «Аякса»: «Видимо, такие решения проще принимать в пользу топ-клуба»

    Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг прокомментировал отмененный гол в ворота «Реала» во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2). Футболист сожалеет, что мяч не засчитали.

    «Мы сыграли хорошо. Жаль, что гол не засчитали. Видимо, такие решения проще принимать в пользу топ-клуба», – цитирует голландца FourFourTwo.

    • Ответный матч состоится 5 марта.
    • Единственный гол «Аякса» забил Хаким Зиеш.
    • У гостей победный мяч на счету Марко Асенсио.

    Все обсуждают скандал с видеоповтором в ЛЧ. Говорят, «Аякс» обокрали

    Источник: FourFourTwo

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    14.02.2019 06:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 14 февраля 2019, 13:08

      Реал просто за уши вытягивают вар и тут без сильна)

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 февраля 2019, 12:03

      Обида де Йонга понятна. Если бы Реал имел большое преимущество ,все обсуждения не имели бы смысла. А тут Аякс показал мощную игру.

      3
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      Рейтинг: +259

      professor13 14 февраля 2019, 10:45

      Не знаю на счет по правилам был забит гол или нет но он был справедлив.Дейонг и Делигт думаю станут лучшими на своих позициях

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 08:53

      Безусловно жаль и обидно, но тут судья был прав, приняв это решение. Был бы это матч не в рамках ЛЧ и будь другой соперник как бы он поступил, это уже конспирология...

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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 14 февраля 2019, 08:15

      Перейдёшь в барсу и почувствуешь))

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 февраля 2019, 07:59

      Может и проще, но оффсайд был. О чём речь?)

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