Рэмзи отказал «Реалу», «Барселоне», «ПСЖ» и «Баварии» ради перехода в «Ювентус»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи мог перейти не в «Ювентус», а в другой европейский топ-клуб. Об этом сообщил журналист BBC Дэвид Орнстейн.

Несколько дней назад туринцы объявили о переходе валлийца по окончанию сезона. Контракт 28-летнего футболиста с лондонцами истекает в июле.

«Реал», «Интер», «Милан», «ПСЖ» – от этих клубов также поступили хорошие предложения. Кроме того, «Бавария», «Барселона», с которой он вел предварительные переговоры.

Кажется, «Ювентус», которые всегда были его предпочтительным выбором с футбольной точки зрения, также смог предложить ему хорошие финансовые условия», – сказал Орнстейн.