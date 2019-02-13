Рэмзи отказал «Реалу», «Барселоне», «ПСЖ» и «Баварии» ради перехода в «Ювентус»

Слабо себе представляю, зачем он понадобился кому-то из этих клубов. Допустим, в ПСЖ скандал с Рабьо создал проблему в центре поля, но уж для Барсы, Реала и Баварии у него класса точно не хватило бы. Видимо, интересовались только потому что бесплатный, на всякий случай прощупывали варианты. Юве же любит собирать игроков не первой свежести, но заставлять их возвращаться в свою лучшую форму. Отличный пример в этом смысле- Хедира. С другой стороны, Юве вообще убил всю молодежь такой политикой. Я о воспитанниках молчу, но даже у самого молодого игрока безусловного старта - Дибалы проблемы в команде. Один Бентанкур держится. В условиях, когда даже Милан сделал ставку на сильную молодежь ( пока довольно успешно), такая политика Юве тревожит.
Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи мог перейти не в «Ювентус», а в другой европейский топ-клуб. Об этом сообщил журналист BBC Дэвид Орнстейн.
Несколько дней назад туринцы объявили о переходе валлийца по окончанию сезона. Контракт 28-летнего футболиста с лондонцами истекает в июле.
«Реал», «Интер», «Милан», «ПСЖ» – от этих клубов также поступили хорошие предложения. Кроме того, «Бавария», «Барселона», с которой он вел предварительные переговоры.
Кажется, «Ювентус», которые всегда были его предпочтительным выбором с футбольной точки зрения, также смог предложить ему хорошие финансовые условия», – сказал Орнстейн.
- Ранее сообщалось, что зарплата хавбека в туринском клубе составит около 7 миллионов евро в год.
- В этом сезоне Рэмзи провел за «Арсенал» 30 матчей, забил три гола и сделал семь результативных передач.