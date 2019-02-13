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    Рэмзи отказал «Реалу», «Барселоне», «ПСЖ» и «Баварии» ради перехода в «Ювентус»

    Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи мог перейти не в «Ювентус», а в другой европейский топ-клуб. Об этом сообщил журналист BBC Дэвид Орнстейн.

    Несколько дней назад туринцы объявили о переходе валлийца по окончанию сезона. Контракт 28-летнего футболиста с лондонцами истекает в июле.

    «Реал», «Интер», «Милан», «ПСЖ» – от этих клубов также поступили хорошие предложения. Кроме того, «Бавария», «Барселона», с которой он вел предварительные переговоры.

    Кажется, «Ювентус», которые всегда были его предпочтительным выбором с футбольной точки зрения, также смог предложить ему хорошие финансовые условия», – сказал Орнстейн.

    • Ранее сообщалось, что зарплата хавбека в туринском клубе составит около 7 миллионов евро в год.
    • В этом сезоне Рэмзи провел за «Арсенал» 30 матчей, забил три гола и сделал семь результативных передач.

    Источник: ESPN

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    13.02.2019 18:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 13 февраля 2019, 21:13

      Слабо себе представляю, зачем он понадобился кому-то из этих клубов. Допустим, в ПСЖ скандал с Рабьо создал проблему в центре поля, но уж для Барсы, Реала и Баварии у него класса точно не хватило бы. Видимо, интересовались только потому что бесплатный, на всякий случай прощупывали варианты. Юве же любит собирать игроков не первой свежести, но заставлять их возвращаться в свою лучшую форму. Отличный пример в этом смысле- Хедира. С другой стороны, Юве вообще убил всю молодежь такой политикой. Я о воспитанниках молчу, но даже у самого молодого игрока безусловного старта - Дибалы проблемы в команде. Один Бентанкур держится. В условиях, когда даже Милан сделал ставку на сильную молодежь ( пока довольно успешно), такая политика Юве тревожит.

      2
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 13 февраля 2019, 20:23

      Как говорится ,все правильно сделал,почему то игроки выбирают Италии,там налоги ниже чем других,или ценят?

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > САНЁК17 13 февраля 2019, 20:38

      налоги там вообще по херне поэтому туда и роналду побежал !

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 19:52

      Ювентус постепенно усиливается.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 февраля 2019, 19:48

      ой боже мой отказал баварии барсе реалу псж ! ой ой ой ! да он там никому и не нужен был .

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 февраля 2019, 19:07

      И надо полагать после вычета налогов, он будет получать эти деньги. Аарон качественный игрок и неудивительно, что к нему был интерес со стороны многих клубов, тем более как к свободному агенту.

      3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 13 февраля 2019, 19:07

      по ходу новый суперклуб образуется а Роналду выиграет ЛЧ с новой командой

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 13 февраля 2019, 19:07

      Просто контракт на 4 года и с ЗП на 35 млн никто не предлагал, а в Юве он точно знает, что будет игроком запаса и там играть не надо

      9
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Skull_Boy 13 февраля 2019, 19:49

      все верно ! и наивные думаю иначе.

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