Nike требует от «Барселоны» чаще ставить Коутиньо в состав

Nike оказывают давление на тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде, сообщил главный редактор Okdiario Эдуардо Инда. По словам журналиста, производитель спортивной экипировки настаивает, чтобы полузащитник Филиппе Коутиньо проводил на поле как можно больше времени.

«Коутиньо играет почти по указу. Это вопрос брендов. Nike спонсирует «Барселону» и платит ей 100 миллионов евро в год.

Коутиньо вместе с Жераром Пике и Серхио Бускетсом – топ-футболисты Nike в каталонском клубе, и компания просит, чтобы их рекламные лица играли, а не сидели на лавке. Nike навязывает Коутиньо», – сказал Инда.