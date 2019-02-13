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    Nike требует от «Барселоны» чаще ставить Коутиньо в состав

    Nike оказывают давление на тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде, сообщил главный редактор Okdiario Эдуардо Инда. По словам журналиста, производитель спортивной экипировки настаивает, чтобы полузащитник Филиппе Коутиньо проводил на поле как можно больше времени.

    «Коутиньо играет почти по указу. Это вопрос брендов. Nike спонсирует «Барселону» и платит ей 100 миллионов евро в год.

    Коутиньо вместе с Жераром Пике и Серхио Бускетсом – топ-футболисты Nike в каталонском клубе, и компания просит, чтобы их рекламные лица играли, а не сидели на лавке. Nike навязывает Коутиньо», – сказал Инда.

    • Бразилец перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за 135 миллионов евро.
    • В этом сезоне хавбек провел за сине-гранатовых 33 матча, отметившись восемью голами и пятью результативными передачами.

    Источник: Okdiario

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    13.02.2019 15:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 19:47

      Он и так проводит времени на поле не мало.

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > zigbert 14 февраля 2019, 08:00

      Мне кажется за такие деньги и такой игрок обязан играть постоянно , то есть в основе, а не тогда, когда надо кого нибудь заменить!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Fin035 14 февраля 2019, 10:52

      Спору нет игрок дорогой. Но тренеру лучше знать ,кто на данный момент выглядит сильнее.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 13 февраля 2019, 19:23

      У нормального тренера 135 мультов никогда бы не сидели на лавке. А значит Вальверде .......

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 13 февраля 2019, 16:55

      Я заметил Вальверде вообще посрать на имена, кто играет так, как это нужно на той или иной позиции, тот на поле, кто не может, пусть сидит на лавке и не важно что написано на футболке. А Nike стоит подумать, что это в первую очередь спорт, а не их рекламная компания.

      4
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      Рейтинг: +905

      VVadic 13 февраля 2019, 16:42

      Кутунья играет на уровне Севильи - не более!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 февраля 2019, 15:59

      Интересно, однако. Но не факт, что правда, хотя звучит вполне реально.
      Не совсем понимаю, в чём сыр-бор, если Пике и Бускетс тоже "найковские", а круче их только Месси, может Суарез. Им двоих железобетонных основных уже не хватает?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 13 февраля 2019, 15:57

      Мда

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