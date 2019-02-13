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    Мусаев: «Незаменимых игроков в «Краснодаре» нет. На каждую позицию есть несколько ребят»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в преддверии первого матча против «Байера» в 1/16 финала Лиги Европы рассказал о трансферной кампании и о взаимозаменяемости футболистов в составе команды.

    «Мы хотели бы приобрести игрока в каждую линию, но это очень сложно. На данный момент топ-клубы борются за высокие результаты, и никто не хочет отпускать своих игроков. Сейчас у нас был хороший вариант с Ольссоном, и мы не упустили этого шанса. Я думаю, что основные приобретения будут летом.

    Газинский и Рамирес? На каждую позицию есть несколько ребят, которые без потери качества смогут заменить отсутствующих игроков. Одного месяца для полной сыгранности мало, но Ольссон – это хорошая кандидатура на замену», – сказал Мусаев.

    Встреча «Краснодар» – «Байер» пройдет в четверг, 14 февраля, и начнется в 20:55 по московскому времени.

    Источник: «Чемпионат»

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    13.02.2019 13:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 февраля 2019, 17:28

      Не в количестве игроков на ту и ли иную позицию, а в их качестве. В Зените 9 полузащитников только играющих в центральной и опорной зоне ну и... Посмотрим как "Краснодар" готов к ЛЕ завтра.

      1
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 13 февраля 2019, 16:59

      Удачи,"Краснодар". Ждем хорошей и содержательной игры.

      4
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