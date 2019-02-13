Мусаев: «Незаменимых игроков в «Краснодаре» нет. На каждую позицию есть несколько ребят»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в преддверии первого матча против «Байера» в 1/16 финала Лиги Европы рассказал о трансферной кампании и о взаимозаменяемости футболистов в составе команды.

«Мы хотели бы приобрести игрока в каждую линию, но это очень сложно. На данный момент топ-клубы борются за высокие результаты, и никто не хочет отпускать своих игроков. Сейчас у нас был хороший вариант с Ольссоном, и мы не упустили этого шанса. Я думаю, что основные приобретения будут летом.

Газинский и Рамирес? На каждую позицию есть несколько ребят, которые без потери качества смогут заменить отсутствующих игроков. Одного месяца для полной сыгранности мало, но Ольссон – это хорошая кандидатура на замену», – сказал Мусаев.

Встреча «Краснодар» – «Байер» пройдет в четверг, 14 февраля, и начнется в 20:55 по московскому времени.