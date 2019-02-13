«Ювентус» предложит «Ливерпулю» за Салаха 50 миллионов и Дибалу

«Ювентус», как стало известно ранее, хочет приобрести нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

По информации Tuttosport, туринцы собираются предложить английскому клубу за египтянина 50 миллионов евро и форварда Пауло Дибалу.

Ранее СМИ сообщили, что «Ювентус» летом готов заплатить за нападающего 200 миллионов.