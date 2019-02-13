«Ювентус» предложит «Ливерпулю» за Салаха 50 миллионов и Дибалу

Хорошо придумали.
«Ювентус», как стало известно ранее, хочет приобрести нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
По информации Tuttosport, туринцы собираются предложить английскому клубу за египтянина 50 миллионов евро и форварда Пауло Дибалу.
Ранее СМИ сообщили, что «Ювентус» летом готов заплатить за нападающего 200 миллионов.
- Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» летом 2017 года за 42 миллиона евро.
- В текущем сезоне 26-летний футболист провел за мерсисайдцев 34 матча, забил 20 голов и сделал восемь результативных передач.
- Контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до июля 2023 года.