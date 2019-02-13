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    «Ювентус» предложит «Ливерпулю» за Салаха 50 миллионов и Дибалу

    «Ювентус», как стало известно ранее, хочет приобрести нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

    По информации Tuttosport, туринцы собираются предложить английскому клубу за египтянина 50 миллионов евро и форварда Пауло Дибалу.

    Ранее СМИ сообщили, что «Ювентус» летом готов заплатить за нападающего 200 миллионов.

    • Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» летом 2017 года за 42 миллиона евро.
    • В текущем сезоне 26-летний футболист провел за мерсисайдцев 34 матча, забил 20 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до июля 2023 года.

    Источник: Tuttosport

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    13.02.2019 12:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 19:00

      Хорошо придумали.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 13 февраля 2019, 17:56

      А что не дибалу + криро???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 13 февраля 2019, 14:55

      Может 50 миллиардов всё таки?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +821

      diktatop 13 февраля 2019, 13:54

      скоро как в хоккее будут обмениваться игроками и драфтовать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 февраля 2019, 13:31

      ахааххахахахахах ! более дешевой утятины я еще не читал.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      fabio_c 13 февраля 2019, 13:21

      прям представил как г-н Клопп орнул услыша такое)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +846

      sined1951 13 февраля 2019, 13:18

      Сначала Ливеру нужно стать чемпионом Англии, а потом уже думать о финансовой выгоде. Они уже в свое время "прокололись" с продажей Суареса. Сейчас у них очень качественный состав игроков, сбалансирована командная игра и есть все шансы стать чемпионами.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > sined1951 13 февраля 2019, 13:32

      да там денег норм у ливера америкосы рулят чтоб продавать сейчас важных игроков ! да и че салаху ловить в этом ювентусе. это понижение для него !

      8
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 13 февраля 2019, 13:18

      Салаху лучше оставаться в Ливерпуле

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 13 февраля 2019, 13:14

      Ну Юве в Италии, как сейчас ПСЖ в болотной лиге, все лучшее в клубах, а толку нет и деградация игроков на лицо

      6
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      Рейтинг: +846

      sined1951 > Skull_Boy 13 февраля 2019, 13:21

      Вчера смотрел матч ПСЖ и МЮ , и не заметил у игроков ПСЖ деградации.

      0
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      Рейтинг: +225

      spartak4everr > sined1951 13 февраля 2019, 13:52

      С Ливером и Сити совсем другой разговор бы вышел. У МЮ все еще большие проблемы после Моура, Хаддерсфилды и Бернли-то выходит чисто на индивидуальном мастерстве вывозить, а для псж еще недостаточно отошли от того ужаса.

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