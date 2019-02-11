Don Balon: «Ювентус» готов заплатить 200 миллионов за Салаха

Дон Балон всегда изловчиться выкинуть что то экстравагантное.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах попал в сферу интересов «Ювентуса».
Как утверждает Don Balon, туринцы планируют приобрести игрока сборной Египта в том случае, если клуб в летнее трансферное окно покинет Пауло Дибала.
«Юве» готов заплатить за Салаха 200 миллионов евро.
- Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году из «Ромы» за 42 миллиона евро.
- Контракт форварда с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023 года.
- В этом сезоне Салах забил 20 голов и сделал восемь результативных передач в 34 матчах.