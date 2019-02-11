Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Don Balon: «Ювентус» готов заплатить 200 миллионов за Салаха

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах попал в сферу интересов «Ювентуса».

    Как утверждает Don Balon, туринцы планируют приобрести игрока сборной Египта в том случае, если клуб в летнее трансферное окно покинет Пауло Дибала.

    «Юве» готов заплатить за Салаха 200 миллионов евро.

    • Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году из «Ромы» за 42 миллиона евро.
    • Контракт форварда с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023 года.
    • В этом сезоне Салах забил 20 голов и сделал восемь результативных передач в 34 матчах.

    Источник: Don Balon

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2019 09:40
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 16:10

      Дон Балон всегда изловчиться выкинуть что то экстравагантное.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 16:05

      Юве уже с Рэмзи подписал предварительный контракт и, если Дибала уйдёт в Реал, а оттуда Марсело и Иско ему навстречу в Юве, то это будет приемлемо. Ещё испанцы и доплатят.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 11 февраля 2019, 14:00

      Конечно, это фантазии, но связка Роналду - Салах могла бы навести шороху!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      JackBruce 11 февраля 2019, 13:45

      Почему не 350 млн?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 февраля 2019, 13:30

      Дон рифмуется с ...
      Какие 200 млн. Ну о чём вы?)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1

      hidez 11 февраля 2019, 12:26

      Если делаете ставки -> buki-sosamba.ru

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 11 февраля 2019, 11:47

      Ну и помойка Дон Балон. Одна новость абсурднее другой. У них редакция в психушке?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +163

      Nimnul > VVadic 11 февраля 2019, 14:18

      У них психушка в редакции.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 февраля 2019, 10:53

      да сразу уж дохрениллиард))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 11 февраля 2019, 10:32

      Опять высосали новость из пальца. Причем - из грязного.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 11 февраля 2019, 10:17

      В Don Balon сошли с ума. Чтобы макаронники заплатили 200 лямов?

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11