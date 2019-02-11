Don Balon: «Ювентус» готов заплатить 200 миллионов за Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах попал в сферу интересов «Ювентуса».

Как утверждает Don Balon, туринцы планируют приобрести игрока сборной Египта в том случае, если клуб в летнее трансферное окно покинет Пауло Дибала.

«Юве» готов заплатить за Салаха 200 миллионов евро.