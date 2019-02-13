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    Буффон – третий вратарь в истории, сыгравший 50 сухих матчей в Лиге чемпионов

    «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл на выезде «Манчестер Юнайтед» (2:0). Голкипер Джанлуиджи Буффон оставил свои ворота в неприкосновенности.

    41-летний итальянец стал третьим вратарем в истории, на счету которого 50 матчей на ноль в ЛЧ. Всего Буффон провел на турнире 121 игру.

    Рекордсмен по этому показателю – голкипер «Порту» Икер Касильяс, у которого 57 сухих матчей (всего – 174 игры). Второе место у Эдвина ван дер Сара – 51 (98).

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    13.02.2019 07:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 17:23

      Ну еще Эдвина ван дер Сара можно догнать. Касильяса опередить в этом году уже невозможно ,даже если дойти до финала ,не пропуская в каждом матче.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 февраля 2019, 09:59

      Вчера трудно было смотреть на Буффона в другой команде ЛЧ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 13 февраля 2019, 09:42

      Буфон красавчик на шаг ближе к своей мечте

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      hofman 13 февраля 2019, 08:44

      Игорь Акинфеев разве не должен быть в этом списке...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 13 февраля 2019, 08:40

      это разве рекорд. а слабо рекорд акинфейчика побить?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 13 февраля 2019, 08:16

      Догонит всех и перегонит

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 13 февраля 2019, 07:35

      Буффонище чудовищный Буффонище

      2
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