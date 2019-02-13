Буффон – третий вратарь в истории, сыгравший 50 сухих матчей в Лиге чемпионов

Ну еще Эдвина ван дер Сара можно догнать. Касильяса опередить в этом году уже невозможно ,даже если дойти до финала ,не пропуская в каждом матче.
«ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл на выезде «Манчестер Юнайтед» (2:0). Голкипер Джанлуиджи Буффон оставил свои ворота в неприкосновенности.
41-летний итальянец стал третьим вратарем в истории, на счету которого 50 матчей на ноль в ЛЧ. Всего Буффон провел на турнире 121 игру.
Рекордсмен по этому показателю – голкипер «Порту» Икер Касильяс, у которого 57 сухих матчей (всего – 174 игры). Второе место у Эдвина ван дер Сара – 51 (98).