Сульшер — после поражения от «ПСЖ»: «Горы созданы для того, чтобы их покорять. Нельзя сказать, что все кончено»

И. о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итог поражению от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Соперник поймал ритм после первого гола и взял игру под контроль. Было заметно, что мы долго не играли на таком уровне. Нам придется учиться. Это опыт, который может сказаться на нас по-разному. Это не переломный момент сезона, мы просто должны полагаться на этот опыт в дальнейшем.

Травмы? Нельзя назвать это причиной поражения, но Лингард и Марсьяль многое привносят в нашу команду. Будем надеяться, что их травмы не очень серьезны. Это мышечные повреждения, вопрос пары дней.

Удаление Погба? Он хотел поставить корпус Дани Алвесу, который оказался достаточно умным, чтобы вставить ногу. Поль хотел прикрыть мяч, ему не повезло.

Горы созданы для того, чтобы их покорять. Нельзя сдаться и сказать, что все кончено.

Мы поедем в Париж, сыграем в свой футбол и сделаем это лучше, чем сегодня. Сегодняшний матч стал для нас проверкой реальностью», — BBC приводит слова норвежца в интервью BT Sport.