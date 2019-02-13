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    Сульшер — после поражения от «ПСЖ»: «Горы созданы для того, чтобы их покорять. Нельзя сказать, что все кончено»

    И. о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итог поражению от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Соперник поймал ритм после первого гола и взял игру под контроль. Было заметно, что мы долго не играли на таком уровне. Нам придется учиться. Это опыт, который может сказаться на нас по-разному. Это не переломный момент сезона, мы просто должны полагаться на этот опыт в дальнейшем.

    Травмы? Нельзя назвать это причиной поражения, но Лингард и Марсьяль многое привносят в нашу команду. Будем надеяться, что их травмы не очень серьезны. Это мышечные повреждения, вопрос пары дней.

    Удаление Погба? Он хотел поставить корпус Дани Алвесу, который оказался достаточно умным, чтобы вставить ногу. Поль хотел прикрыть мяч, ему не повезло.

    Горы созданы для того, чтобы их покорять. Нельзя сдаться и сказать, что все кончено.

    Мы поедем в Париж, сыграем в свой футбол и сделаем это лучше, чем сегодня. Сегодняшний матч стал для нас проверкой реальностью», — BBC приводит слова норвежца в интервью BT Sport.

    • Сульшер проиграл первый матч за 12 матчей в должности.
    • У него 11 побед, 1 ничья и 1 поражение.
    • «Юнайтед» впервые проиграл дома в еврокубка более чем 1 мяч.
    • Ответная игра состоится 6 марта.
    • Погба пропустит ее в рамках одноматчевой дисквалификации.

    Источник: BBC

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    13.02.2019 02:08
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 февраля 2019, 14:43

      По мне команда перегорела ментально. Слишком уважительно отнеслись к ПСЖ в первом тайме. А они ведь толком ничего и не показали. Поняв, что МЮ сам не форсирует события, на опыте попытались извлечь наибольшую выгоду. Срослось с угловым, мандражем МЮ после гола на 15 минут и вторым голом. Это всё что было за весь матч. МЮ должен был играть наглее и доминантнее. Этот ПСЖ можно было обыгрывать.

      1
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      Рейтинг: +7

      b0mb 13 февраля 2019, 12:55

      Если делаете cтaвки -> bet-group.ru

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 февраля 2019, 09:49

      Так говорил Сизиф и,возможно,Заратуштра.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 февраля 2019, 09:45

      Тухельное это занятие покорять горы,сказка Сульшера подошла к концу,но он я думаю продолжит в АПЛ,а ЛЧ на этот раз закончилась теперь надо бороться за следующую ЛЧ и борьба предстоит нешуточная

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 февраля 2019, 09:22

      В ЛЧ на этой стадии уже совсем другой футбол и мотивация по сравнению с играми национального чемпионата. Игрокам "МЮ" это продемонстрировали наглядно.

      3
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 13 февраля 2019, 08:35

      Умный в гору не пойдет, и т.д. Особенно если эта гора ПСЖ.

      5
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 13 февраля 2019, 07:44

      На что надеяться новичок,один лидер пропускает из за карточку, второй травма получил, ПСЖ дома конечно будет играть на высоте,вид они играли хорошо

      0
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      Рейтинг: +137

      coocoo 13 февраля 2019, 07:33

      Надеюсь сегодня Боруссия шарахнет другой английский клуб

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 13 февраля 2019, 06:50

      У ПСЖ еще и Неймара не было!!!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 февраля 2019, 06:36

      Первую проверку боем Сульшер не прошёл, к сожалению. МЮ играл очень блекло, пресно, примитивно. Так можно сыграть в Кубке Англии с каким-то Донкастером, а не с ПСЖ в ЛЧ. Понятно, что многие весьма осторожно высказывались по поводу перспектив МЮ, это понятно. Дело же не в счёте, а в рисунке игры, точнее, его отсутствии. Многие ждали, что МЮ с первых минут понесётся на рвать и метать, но и близко не то было. МЮ выдал что-то такое, что было актуально в футболе в начале 2000-х, но не сейчас. И даже не лучший ПСЖ с сильными потерями в составе, уверенно решил вопрос на выезде. Шансы на проход дальше очень сомнительны. Победа 3-1 в Париже? Не...

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      Рейтинг: +367

      gigs84 > Cules2013 13 февраля 2019, 11:24

      Нестись рвать и метать с ПСЖ?! И нахватать кучу голов в контратаках? Глупая затея. МЮ играл осторожно и в целом неплохо. Были подходы к штрафной площади, но не хватало завершающего паса или удара. ПСЖ очень хорошо оборонялся, практически ничего не позволили создать МЮ.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > gigs84 13 февраля 2019, 12:37

      Нет, не так, как вы подумали. У МЮ, например, прессинг был почти нулевой в виде каких-то спорадических и хаотических эпизодов. По сути, в этой игре я у дьяволов не увидел опорной зоны как компонента вообще. МЮ банально не мог поджать соперника, а вот ПСЖ на лайт-настройках забил гол, и потом чуток добавив просто раскатывал МЮ на их же поле, а Сульшер безучастно смотрел на поле и по лицу было видно, что он не знает, что делать.
      Повторюсь, я вчера увидел в исполнении МЮ футбол начала-середины 2000-х, креатива ноль, защита пассивная, в атаке почти весь матч играли по типу "дай мяч Янгу он куда-то там навесит поближе к воротам". Сульшер, по-моему, ещё живёт идеями своей молодости, когда он ещё сам играл за МЮ. Сейчас в плей-офф ЛЧ никто так не играет.
      А в Париже ПСЖ своего не отпустит.

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