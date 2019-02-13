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    Паредес дебютировал в Лиге чемпионов за «ПСЖ» в матче с «МЮ»

    «ПСЖ» играет с «Манчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала Лиги чемпионов (2:0, 77 минута).

    На 75 минуте поле покинул полузащитник Марко Верратти. На замену итальянцу вышел Леандро Паредес, перешедший в парижский клуб из «Зенита» 29 января за 40 миллионов евро.

    Это официальный дебют 24-летнего футболиста сборной Аргентины в составе французского клуба в Лиге чемпионов.

    Хавбек выступал за «Зенит» полтора года. В июле-2017 петербургский клуб купил его у «Ромы» за 23 миллиона.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию. Следить за событиями встречи на «Олд Траффорд» можно здесь.

    Источник: Бомбардир

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    13.02.2019 00:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4934

      polt 13 февраля 2019, 10:21

      Он вроде и мяча не коснулся ни разу.

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