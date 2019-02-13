Паредес дебютировал в Лиге чемпионов за «ПСЖ» в матче с «МЮ»

«ПСЖ» играет с «Манчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала Лиги чемпионов (2:0, 77 минута).

На 75 минуте поле покинул полузащитник Марко Верратти. На замену итальянцу вышел Леандро Паредес, перешедший в парижский клуб из «Зенита» 29 января за 40 миллионов евро.

Это официальный дебют 24-летнего футболиста сборной Аргентины в составе французского клуба в Лиге чемпионов.

Хавбек выступал за «Зенит» полтора года. В июле-2017 петербургский клуб купил его у «Ромы» за 23 миллиона.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию. Следить за событиями встречи на «Олд Траффорд» можно здесь.