Сегодня ФИФА вынесет решение по трансферу Мевли в «Эмполи»

Лавочник из РПЛ переходит в аутсайдер Серии А, тоже раздули из этого историю
ФИФА в течение сегодняшнего примет решение по поводу трансфера центрального защитника «Зенита» Михи Мевли в «Эмполи».
Клубы договорились о переходе 28-летнего футболиста в последний день трансферного окна, 31 января. Они успели зарегистрировать сделку, но из-за технических проблем факс с документами не пришел вовремя.
В ближайшие несколько часов ФИФА решит, можно ли считать трансфер состоявшимся.
- Ранее сообщалось, что Мевля вместо «Эмполи» может перейти в ЦСКА или «Ростов».
- В этом сезоне защитник провел за петербуржцев 14 матчей и забил один гол.