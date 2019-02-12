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    Сегодня ФИФА вынесет решение по трансферу Мевли в «Эмполи»

    ФИФА в течение сегодняшнего примет решение по поводу трансфера центрального защитника «Зенита» Михи Мевли в «Эмполи».

    Клубы договорились о переходе 28-летнего футболиста в последний день трансферного окна, 31 января. Они успели зарегистрировать сделку, но из-за технических проблем факс с документами не пришел вовремя.

    В ближайшие несколько часов ФИФА решит, можно ли считать трансфер состоявшимся.

    • Ранее сообщалось, что Мевля вместо «Эмполи» может перейти в ЦСКА или «Ростов».
    • В этом сезоне защитник провел за петербуржцев 14 матчей и забил один гол.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    12.02.2019 16:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2919

      Play 12 февраля 2019, 18:38

      Лавочник из РПЛ переходит в аутсайдер Серии А, тоже раздули из этого историю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 февраля 2019, 17:36

      Промямлили.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 февраля 2019, 18:44

      Промевлили

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 17:14

      Затянувшаяся история.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 февраля 2019, 16:46

      Наверно разрешат, ведь документы в ФИФА отправили вовремя.

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      Ответить
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 12 февраля 2019, 16:37

      А чё, всё? В Ростов уже ни-ни?

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 февраля 2019, 16:23

      Слухов и разной инфы много было по этой сделке и отказа якобы Мевли от ранее подписанного контракта. Посмотрим, каково будет решение ФИФА хотя бы.

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