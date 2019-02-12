Сегодня ФИФА вынесет решение по трансферу Мевли в «Эмполи»

ФИФА в течение сегодняшнего примет решение по поводу трансфера центрального защитника «Зенита» Михи Мевли в «Эмполи».

Клубы договорились о переходе 28-летнего футболиста в последний день трансферного окна, 31 января. Они успели зарегистрировать сделку, но из-за технических проблем факс с документами не пришел вовремя.

В ближайшие несколько часов ФИФА решит, можно ли считать трансфер состоявшимся.