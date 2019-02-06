Мевля может оказаться в «Ростове» или ЦСКА

Защитник «Зенита» Миха Мевля может продолжить карьеру в одном из клубов РПЛ.

По информации «Спорт-Экспресса», в аренде словенца заинтересованы «Ростов» и ЦСКА.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист все еще может перейти в «Эмполи», несмотря на закрытие трансферного окна в Италии. 31 января петербуржцы направили необходимые документы итальянскому клубу, но из-за сбоя в системе не удалось вовремя оформить сделку по игроку.

Позже появилась информация, что переход все же может состояться. Тем не менее, как утверждает источник, очень вероятно, что сегодня «Эмполи» получит официальный отказ в регистрации Мевли.