Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мевля может оказаться в «Ростове» или ЦСКА

    Защитник «Зенита» Миха Мевля может продолжить карьеру в одном из клубов РПЛ.

    По информации «Спорт-Экспресса», в аренде словенца заинтересованы «Ростов» и ЦСКА.

    Ранее сообщалось, что 28-летний футболист все еще может перейти в «Эмполи», несмотря на закрытие трансферного окна в Италии. 31 января петербуржцы направили необходимые документы итальянскому клубу, но из-за сбоя в системе не удалось вовремя оформить сделку по игроку.

    Позже появилась информация, что переход все же может состояться. Тем не менее, как утверждает источник, очень вероятно, что сегодня «Эмполи» получит официальный отказ в регистрации Мевли.

    • В текущем этом сезоне Мевля провел за «Зенита» 14 встреч.
    • Контракт центрального защитника с сине-бело-голубыми истекает в июле 2021 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2019 15:34
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 февраля 2019, 18:49

      Круговорот игроков и кто больше всех воду баламутит и не дает игрокам стабильно развиваться, конечно тут Зенитушка на первом месте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 18:06

      В Ростове он показывал хорошую игру а сейчас его словно подменили.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 февраля 2019, 17:40

      В ЦСКА это маловероятно, а в "Ростов" может вернуться или в "Рубин" к Бердыеву. Тем более, что большую часть его зарплаты будет оплачивать "Зенит".

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > sssrspartak 6 февраля 2019, 19:49

      Если будут вести переговоры по Скопинцеву и договорятся, то вероятность появления Мевли в " Ростове" велика.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 6 февраля 2019, 16:51

      Пусть свершится чудо -- его не будет в Зените !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +466

      De_Frenki 6 февраля 2019, 16:36

      НИФИГ НУЖЕН ПЕНОПЛАСТ....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 6 февраля 2019, 16:12

      Лучше уж все же в Эмполи !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > афоня72 6 февраля 2019, 16:25

      В Ростове он здорово играл, пусть поднимает уровень РПЛ.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > александр п 6 февраля 2019, 17:30

      Вот пусть и заберет его Ростов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 февраля 2019, 16:11

      В ЦСКА??? Чушь собачья,нахрена он нужен!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 6 февраля 2019, 16:05

      Для нас было бы неплохо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 6 февраля 2019, 15:37

      Даже не знаю, стоит ли перебежчиков обратно в Ростов пускать?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2336

      den161 > geroin161 6 февраля 2019, 15:42

      ну почему нет?.. Новосельцев пришел... да и мишаня норм чувак, спокойно уходил и денег норм заработали, сейчас придет в аренду с правом выкупа за копейки, годик-два поиграет и опять продадим )))))

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11