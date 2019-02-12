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    АПЛ. «Вулверхэмптон» на пятой добавленной минуте вырвал ничью у «Ньюкасла»

    «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью 1:1 в заключительном матче 26 тура английской Премьер-лиги.

    На 56 минуте счет открыл полузащитник гостей Айзек Хэйден. Защитник хозяев Вилли Боли установил окончательный счет на пятой добавленной минуте.

    Команда Рафаэля Бенитеса набрала 25 очков и поднялась с 17 места в турнирной таблице на 16. У «волков» 39 очков и по-прежнему седьмая позиция.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

    Вулверхэмптон — Ньюкасл — 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Хэйден, 56; 1:1 – Боли, 90+5.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир

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    12.02.2019 00:47
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 12:12

      Таких матчей в АПЛ достаточно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 12 февраля 2019, 00:52

      Автор поспешил

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