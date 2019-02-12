АПЛ. «Вулверхэмптон» на пятой добавленной минуте вырвал ничью у «Ньюкасла»

«Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью 1:1 в заключительном матче 26 тура английской Премьер-лиги.

На 56 минуте счет открыл полузащитник гостей Айзек Хэйден. Защитник хозяев Вилли Боли установил окончательный счет на пятой добавленной минуте.

Команда Рафаэля Бенитеса набрала 25 очков и поднялась с 17 места в турнирной таблице на 16. У «волков» 39 очков и по-прежнему седьмая позиция.

Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

Вулверхэмптон — Ньюкасл — 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Хэйден, 56; 1:1 – Боли, 90+5.

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