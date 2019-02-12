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    Пепе: «Порту» сделает все, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов»

    Защитник «Порту» Пепе дал интервью перед встречей с «Ромой» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Самое главное — командный дух. Мы приложим все силы, чтоы победить. Мы также сделаем все, чтобы выйти в следующий раунд и добраться до финала.

    Играть в Лиге чемпионов — всегда особенное чувство. Для меня оно еще более сильно, потому что этот клуб позволил мне стать тем, кем я являюсь. Я буду счастлив сыграть этот матч в этой футболке», — цитирует 35-летнего португальца Football Italia.

    Встреча на «Стадио Олимпико» начнется в 22:45 по московскому времени. Ответный матч пройдeт 6 марта в Порту.

    Источник: Football Italia

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    12.02.2019 00:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 12:08

      Хотя Рома сейчас и не в лучшей форме ,к матчу в ЛЧ должна отнестись серьезно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 февраля 2019, 09:23

      Рома оба раза выиграет у Порту и пройдет дальше.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 февраля 2019, 07:05

      пройти Рому уже будет подвиг, какой финал?

      1
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