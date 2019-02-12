Пепе: «Порту» сделает все, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов»

Защитник «Порту» Пепе дал интервью перед встречей с «Ромой» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Самое главное — командный дух. Мы приложим все силы, чтоы победить. Мы также сделаем все, чтобы выйти в следующий раунд и добраться до финала.

Играть в Лиге чемпионов — всегда особенное чувство. Для меня оно еще более сильно, потому что этот клуб позволил мне стать тем, кем я являюсь. Я буду счастлив сыграть этот матч в этой футболке», — цитирует 35-летнего португальца Football Italia.

Встреча на «Стадио Олимпико» начнется в 22:45 по московскому времени. Ответный матч пройдeт 6 марта в Порту.