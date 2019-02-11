Адвокат – о Кокорине: «Променять талант на ерунду – это так по-русски»

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат считает, что форвард «Зенита» Александр Кокорин променял талант на ерунду. Футболист отбывает арест в СИЗО.

«Да, печальная история.. Талант променять на ерунду – так по-русски», – сказал голландец.