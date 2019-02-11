Адвокат – о Кокорине: «Променять талант на ерунду – это так по-русски»

Думается, ни Саша ни Паша этого ещё не осознали. Их срок закончится только пониманием этих слов. Либо максимальным сроком
Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат считает, что форвард «Зенита» Александр Кокорин променял талант на ерунду. Футболист отбывает арест в СИЗО.
«Да, печальная история.. Талант променять на ерунду – так по-русски», – сказал голландец.
- Кокорин проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
- Футболист играл под руководством Адвоката в сборной России.
- Адвокат сейчас тренирует голландский «Утрехт».