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    Адвокат – о Кокорине: «Променять талант на ерунду – это так по-русски»

    Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат считает, что форвард «Зенита» Александр Кокорин променял талант на ерунду. Футболист отбывает арест в СИЗО.

    «Да, печальная история.. Талант променять на ерунду – так по-русски», – сказал голландец.

    • Кокорин проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
    • Футболист играл под руководством Адвоката в сборной России.
    • Адвокат сейчас тренирует голландский «Утрехт».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2019 22:38
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 февраля 2019, 16:27

      Думается, ни Саша ни Паша этого ещё не осознали. Их срок закончится только пониманием этих слов. Либо максимальным сроком

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 11:59

      Лучше и не скажешь.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 12 февраля 2019, 15:41

      ...
      Здрасьте,как дела, не болеешь?
      Хотя вопрос двусмысленный..
      Можно заболеть,а можно поболеть,
      чем сегодня и займусь... На Кипре турнир ФНЛ - Спартак2 Факел Авангард К. и Наши. Авангард уже дернули ,теперь на очереди ваше светлое будущее Спам2....Начало по нашему 18.00 ,покопайся ,может найдешь ссылку...или я если найду - скину...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 12 февраля 2019, 16:05

      Привет Алексей! Спасибо со здоровьем более менее. Посмотрим что это за турнир. Сегодня конечно главное игры в ЛЕ и ЛЧ. Скоро начнется весенняя часть чемпионата и снова придется болеть.

      2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 12 февраля 2019, 21:10

      Тебя поздравлю ,мощная молодежь растет....
      А Рубику пожелаю победы с Фенером!

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 13 февраля 2019, 11:25

      Спасибо Леш. Ваши думаю не сильно расстроились. Счет не крупный всего 1:0.

      2
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 12 февраля 2019, 09:11

      И добавить не чего

      2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 12 февраля 2019, 07:30

      А мы то подумали ,что Кокоша нашел себе нового Адвоката в лице дикого Дика....))))

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 февраля 2019, 23:24

      Нервный срыв на оскорбления косоглазого.

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      Рейтинг: +144

      Glebson 11 февраля 2019, 22:48

      У него фамилия с двумя "А" пишется.

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Glebson 11 февраля 2019, 23:33

      Там правильно написано...Дик Адвокат...

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      Рейтинг: +144

      Glebson > sovok 12 февраля 2019, 14:48

      Это точно!

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