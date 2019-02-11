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    Марсело – о переходе в «Ювентус»: «Не знаю, откуда пошли эти слухи. У меня контракт с «Реалом»

    Левый защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Ювентус».

    Ранее сообщалось, что туринцы готовы предложить за бразильца 45 миллионов евро.

    «Мы говорим об огромной команде.

    Я помню, как часто следил за туринцами, когда там играл Недвед. К тому же я поменялся с ним футболками. Тем не менее, я все еще игрок «Реала», и у меня есть действующий контракт.

    Я не знаю, откуда пошли эти слухи [о возможном переходе в «Ювентус»]. Я бы сообщил, если бы имелась какая-то договоренность или состоялись бы переговоры», – сказал футболист.

    • В текущем сезоне Марсело провел за мадридцев 23 матча, записав на свой счет три гола и четыре результативные передачи.
    • Соглашение защитника с «Реалом» действует до лета 2022 года.

    Источник: Football Italia

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    11.02.2019 18:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 19:37

      А то некому слухи распускать у вас и у нас. Целая индустрия трудится денно и нощно в поте лица.

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