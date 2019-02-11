Марсело – о переходе в «Ювентус»: «Не знаю, откуда пошли эти слухи. У меня контракт с «Реалом»

Левый защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Ювентус».

Ранее сообщалось, что туринцы готовы предложить за бразильца 45 миллионов евро.

«Мы говорим об огромной команде.

Я помню, как часто следил за туринцами, когда там играл Недвед. К тому же я поменялся с ним футболками. Тем не менее, я все еще игрок «Реала», и у меня есть действующий контракт.

Я не знаю, откуда пошли эти слухи [о возможном переходе в «Ювентус»]. Я бы сообщил, если бы имелась какая-то договоренность или состоялись бы переговоры», – сказал футболист.