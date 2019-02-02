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    «Ювентус» готовит 45-миллионное предложение по Марсело

    «Ювентус» хочет подписать защитника «Реала» Марсело, сообщает Tuttosport.

    По информации издания, летом туринский клуб предложит за 30-летнего бразильца 45 миллионов евро. Игроку будет предложен контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год.

    • В нынешнем сезоне Марсело забил три мяча и сделал четыре результативные передачи в 22 играх за «Реал».
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

    Источник: Tuttosport

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    02.02.2019 07:12
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +78

      dilshod79 2 февраля 2019, 13:25

      Если Марсело сам хочет уйти, надо отпустит.Немного добавить и непохая сумма для 30 летнего игрока.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 февраля 2019, 09:31

      Вероятность его перехода в Ювентус очень велика.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Кривоножка 2 февраля 2019, 08:04

      Это Роналду готовит походу предложение,100% переход!

      2
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