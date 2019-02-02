«Ювентус» готовит 45-миллионное предложение по Марсело

«Ювентус» хочет подписать защитника «Реала» Марсело, сообщает Tuttosport.

По информации издания, летом туринский клуб предложит за 30-летнего бразильца 45 миллионов евро. Игроку будет предложен контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год.