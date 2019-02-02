«Ювентус» готовит 45-миллионное предложение по Марсело

Если Марсело сам хочет уйти, надо отпустит.Немного добавить и непохая сумма для 30 летнего игрока.
«Ювентус» хочет подписать защитника «Реала» Марсело, сообщает Tuttosport.
По информации издания, летом туринский клуб предложит за 30-летнего бразильца 45 миллионов евро. Игроку будет предложен контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год.
- В нынешнем сезоне Марсело забил три мяча и сделал четыре результативные передачи в 22 играх за «Реал».
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.