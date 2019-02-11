«Урал»: «Мы не интересуемся Джанаевым. Такими новостями агенты пытаются поднять ему цену»

В «Урале» прокомментировали сообщения СМИ о том, что екатеринбуржцы заинтересованы в услугах бывшего голкипера «Рубина» Сослана Джанаева.

«Урал» не интересуется и не интересовался в это межсезонье вратарeм Сосланом Джанаевым. Мы предполагаем, что, возможно, представителям игрокам выгодно распространять информацию о том, что Джанаев, якобы, переходит в «Урал». Таким образом можно поднять ему цену. Подобная новость появляется в это межсезонье уже второй раз, в первый раз еe опроверг президент клуба. Сейчас новость снова появилась, но, несмотря на это, позиция клуба в отношении своей вратарской бригаде не изменилась. Мы по-прежнему рассчитываем на тех вратарей, которые есть в заявке команды, никаких действий по позиции первого и второго вратаря предпринимать не планируем.

Подобные новости несут только негативные последствия, потому что из-за этого у вратарей команды могут появляться какие-то мысли, которые могут их нервировать. Нам бы этого не хотелось. Ярослав Годзюр является нашим первым номером, поэтому Сослан Джанаев клубу не может быть интересен, так как основной вратарь уже есть. Позиция вратаря не является проблемной для «Урала», – сообщили в пресс-службе.