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    «Урал»: «Мы не интересуемся Джанаевым. Такими новостями агенты пытаются поднять ему цену»

    В «Урале» прокомментировали сообщения СМИ о том, что екатеринбуржцы заинтересованы в услугах бывшего голкипера «Рубина» Сослана Джанаева.

    «Урал» не интересуется и не интересовался в это межсезонье вратарeм Сосланом Джанаевым. Мы предполагаем, что, возможно, представителям игрокам выгодно распространять информацию о том, что Джанаев, якобы, переходит в «Урал». Таким образом можно поднять ему цену. Подобная новость появляется в это межсезонье уже второй раз, в первый раз еe опроверг президент клуба. Сейчас новость снова появилась, но, несмотря на это, позиция клуба в отношении своей вратарской бригаде не изменилась. Мы по-прежнему рассчитываем на тех вратарей, которые есть в заявке команды, никаких действий по позиции первого и второго вратаря предпринимать не планируем.

    Подобные новости несут только негативные последствия, потому что из-за этого у вратарей команды могут появляться какие-то мысли, которые могут их нервировать. Нам бы этого не хотелось. Ярослав Годзюр является нашим первым номером, поэтому Сослан Джанаев клубу не может быть интересен, так как основной вратарь уже есть. Позиция вратаря не является проблемной для «Урала», – сообщили в пресс-службе.

    • В текущем сезоне 31-летний вратарь провел за «Рубин» четыре матча и пропустил четыре гола.
    • 8 января Джанаев и казанский клуб расторгли контракт по взаимному согласию.

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.02.2019 13:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 17:37

      В Ростове и Рубине он был основным вратарем. Такой вратарь не должен затеряться на российских просторах.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 16:37

      Без работы не останется, где-нибудь появится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 11 февраля 2019, 16:29

      Добегаался, Сослан. Теперь бы хоть в ФНЛ заиграл бы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 11 февраля 2019, 15:19

      А Урал наверно у нас гранд российского футбола

      8
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 11 февраля 2019, 14:10

      Зря! Годный кипер. Надеюсь люди, которые разворовывают Рубин, сгниют!

      1
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 11 февраля 2019, 14:07

      В Премьере навряд ли куда сейчас первым номером возьмут!

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 февраля 2019, 13:57

      цену поднять можно интересом клубов из верхней пятерки, а не Урала, уж извините

      4
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