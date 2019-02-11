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    Sport24: перенос матча «Енисей» – «Ростов» в Сочи остается под вопросом

    По информации Sport24, вопрос о переносе матча 18-го тура РПЛ между «Енисеем» и «Ростовом» на другой стадион остается открытым.

    Встреча должна состояться на поле красноярцев 2 марта. Ранее СМИ сообщили, что игра может пройти на день позже в Сочи позже из-за проведения в Красноярске зимней универсиады, в ходе которой будет задействован стадион «Центральный».

    • После 17-ти туров «Енисей» набрал 10 очков и замыкает турнирную таблицу.
    • «Ростов» располагается на седьмом месте, имея 24 балла в активе.

    Источник: Sport24

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    11.02.2019 13:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 февраля 2019, 21:49

      Не понятно! Почему переносится матч на один день из-за универсиады на стадионе в Красноярске, если матч планируют перенести в Сочи? И вторая непонятка: а кто против переноса?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 февраля 2019, 14:28

      Болельщикам Енисея транспортные расходы (туда и обратно) РФС оплатит? Это, ведь, по их вене идет перенос матча в Сочи.

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