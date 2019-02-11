Sport24: перенос матча «Енисей» – «Ростов» в Сочи остается под вопросом

Не понятно! Почему переносится матч на один день из-за универсиады на стадионе в Красноярске, если матч планируют перенести в Сочи? И вторая непонятка: а кто против переноса?
По информации Sport24, вопрос о переносе матча 18-го тура РПЛ между «Енисеем» и «Ростовом» на другой стадион остается открытым.
Встреча должна состояться на поле красноярцев 2 марта. Ранее СМИ сообщили, что игра может пройти на день позже в Сочи позже из-за проведения в Красноярске зимней универсиады, в ходе которой будет задействован стадион «Центральный».
- После 17-ти туров «Енисей» набрал 10 очков и замыкает турнирную таблицу.
- «Ростов» располагается на седьмом месте, имея 24 балла в активе.