Sport24: перенос матча «Енисей» – «Ростов» в Сочи остается под вопросом

По информации Sport24, вопрос о переносе матча 18-го тура РПЛ между «Енисеем» и «Ростовом» на другой стадион остается открытым.

Встреча должна состояться на поле красноярцев 2 марта. Ранее СМИ сообщили, что игра может пройти на день позже в Сочи позже из-за проведения в Красноярске зимней универсиады, в ходе которой будет задействован стадион «Центральный».