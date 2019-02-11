Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Енисей» сыграет с «Ростовом» в Сочи из-за Универсиады

    Матч 18-го тура чемпионата России между «Енисеем» и «Ростовом», который запланирован на 3 марта, пройдет в Сочи.

    Игру пришлось перенести в связи с проведением Всемирной зимней универсиады в Красноярске со 2 по 12 марта 2019.

    «Перенос игры на резервный стадион связан с тем, что «Центральный» будет использоваться для проведения мероприятий универсиады, политически важного события не только для Красноярского края, но и всей России», – говорится в сообщении «Енисея».

    Первый домашний матч «Енисея» в Красноярске состоится 30 марта. Команда Дмитрия Аленичева примет «Рубин».

    Источник: Официальный сайт «Енисея»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2019 09:27
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1430

      balam 12 февраля 2019, 09:20

      привет ушлепкам из рфс.а так хотелось на морозе погонять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 16:03

      С одной стороны это и лучше. И хотя место проведения универсиады было определено очень давно ,о переносе заговорили только сейчас.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 февраля 2019, 13:24

      Вообще-то так лучше, чем по морозу бегать, искать травмы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 11 февраля 2019, 12:25

      Вот это неожиданность. В 2013 выбрали место проведения универсиады. Видимо слишком поздно, чтобы летом 2018 это учесть и соответствующим образом составить календарь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2919

      Play 11 февраля 2019, 11:52

      Я думаю от этого всем только лучше, 3 марта в Красноярске будет -20

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11