«Енисей» сыграет с «Ростовом» в Сочи из-за Универсиады

Матч 18-го тура чемпионата России между «Енисеем» и «Ростовом», который запланирован на 3 марта, пройдет в Сочи.

Игру пришлось перенести в связи с проведением Всемирной зимней универсиады в Красноярске со 2 по 12 марта 2019.

«Перенос игры на резервный стадион связан с тем, что «Центральный» будет использоваться для проведения мероприятий универсиады, политически важного события не только для Красноярского края, но и всей России», – говорится в сообщении «Енисея».

Первый домашний матч «Енисея» в Красноярске состоится 30 марта. Команда Дмитрия Аленичева примет «Рубин».