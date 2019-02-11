Пентек: «Прекрасно чувствую себя в «Милане». Хочу забивать в каждом матче»

Давай Пёнтек ! Пора забивать больше !!!
Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек поделился эмоциями после победы над «Кальяри» (3:0) в матче 23-го тура Серии А. В прошедшей игре поляк отметился забитым мячом.
«Конечно, польский футбол не такой сложный, как Серия А, но «Дженоа» играет в той же лиге, что и «Милан». В Генуе я забивал постоянно, поэтому я просто должен сохранять свои концентрацию и мышление.
Прекрасно чувствую себя здесь, хочу забивать в каждом матче. Посмотрим», – сказал Пентек.
- 23-летний футболист перешел в «Милан» из «Дженоа» 24 января, подписав контракт до 2023 года.
- В четырех встречах за красно-черных (три – в стартовом составе) форвард забил три гола.