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    Пентек: «Прекрасно чувствую себя в «Милане». Хочу забивать в каждом матче»

    Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек поделился эмоциями после победы над «Кальяри» (3:0) в матче 23-го тура Серии А. В прошедшей игре поляк отметился забитым мячом.

    «Конечно, польский футбол не такой сложный, как Серия А, но «Дженоа» играет в той же лиге, что и «Милан». В Генуе я забивал постоянно, поэтому я просто должен сохранять свои концентрацию и мышление.

    Прекрасно чувствую себя здесь, хочу забивать в каждом матче. Посмотрим», – сказал Пентек.

    • 23-летний футболист перешел в «Милан» из «Дженоа» 24 января, подписав контракт до 2023 года.
    • В четырех встречах за красно-черных (три – в стартовом составе) форвард забил три гола.

    Источник: Football Italia

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    11.02.2019 13:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 11 февраля 2019, 22:01

      Давай Пёнтек ! Пора забивать больше !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 17:12

      Милан конечно не Дженоа и здесь он может еще более раскрыть свой талант.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 11 февраля 2019, 14:07

      Понты Пентека.

      1
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