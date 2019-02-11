Пентек: «Прекрасно чувствую себя в «Милане». Хочу забивать в каждом матче»

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек поделился эмоциями после победы над «Кальяри» (3:0) в матче 23-го тура Серии А. В прошедшей игре поляк отметился забитым мячом.

«Конечно, польский футбол не такой сложный, как Серия А, но «Дженоа» играет в той же лиге, что и «Милан». В Генуе я забивал постоянно, поэтому я просто должен сохранять свои концентрацию и мышление.

Прекрасно чувствую себя здесь, хочу забивать в каждом матче. Посмотрим», – сказал Пентек.