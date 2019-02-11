«Челси» хочет обменять Бакайоко на Кесси

Да , шарик туда, шарик сюда, лишь бы результат был!
«Челси» может обменяться игроками с «Миланом», сообщает Corriere dello Sport.
Прошлым летом красно-черные арендовали у лондонцев полузащитника Тьему Бакайоко. Миланцы рассматривают возможность выкупить француза в конце сезона.
Английский клуб не против такого варианта и хочет, чтобы в сделку был включен хавбек Франк Кесси. Ивуариец тоже выступает за миланцев на правах аренды, но ближайшим они будут обязаны по договору приобрести футболиста у «Аталанты» примерно за 24 миллиона евро.
- В этом сезоне Кесси провел за «Милан» 27 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 35 миллионов евро. Трансферная стоимость Бакайоко – 30 миллионов.