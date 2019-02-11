«Челси» хочет обменять Бакайоко на Кесси

«Челси» может обменяться игроками с «Миланом», сообщает Corriere dello Sport.

Прошлым летом красно-черные арендовали у лондонцев полузащитника Тьему Бакайоко. Миланцы рассматривают возможность выкупить француза в конце сезона.

Английский клуб не против такого варианта и хочет, чтобы в сделку был включен хавбек Франк Кесси. Ивуариец тоже выступает за миланцев на правах аренды, но ближайшим они будут обязаны по договору приобрести футболиста у «Аталанты» примерно за 24 миллиона евро.