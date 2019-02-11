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    «Челси» хочет обменять Бакайоко на Кесси

    «Челси» может обменяться игроками с «Миланом», сообщает Corriere dello Sport.

    Прошлым летом красно-черные арендовали у лондонцев полузащитника Тьему Бакайоко. Миланцы рассматривают возможность выкупить француза в конце сезона.

    Английский клуб не против такого варианта и хочет, чтобы в сделку был включен хавбек Франк Кесси. Ивуариец тоже выступает за миланцев на правах аренды, но ближайшим они будут обязаны по договору приобрести футболиста у «Аталанты» примерно за 24 миллиона евро.

    • В этом сезоне Кесси провел за «Милан» 27 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 35 миллионов евро. Трансферная стоимость Бакайоко – 30 миллионов.

    Источник: Tribalfootball

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    11.02.2019 12:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 11 февраля 2019, 13:34

      Да , шарик туда, шарик сюда, лишь бы результат был!

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