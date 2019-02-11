Зырянов: «Если «Зенит» упустит чемпионство, следующего года Семаку могут и не дать»

Главный тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов оценил шансы основной команды на чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата России. На данный момент петербуржцы лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая на одно очко «Краснодар».

– Вы играли вместе с Семаком в «Зените» и в сборной. Вас обрадовало его назначение?

– Очень. Все шло к тому, что «Зенит» должен возглавить российский тренер. Это давно напрашивалось. С Сергеем все логично и обоснованно. Он прошел через все ступени. Работал в «Зените». Возглавлял «Уфу» – команду Премьер-лиги, причем успешно. Результата он там добился, хотя это был его первый опыт самостоятельной работы. Все логично. Я желаю ему стать с командой чемпионом России в этом сезоне.

– Вы считаете, это реально для «Зенита»?

– Да, конечно. Тем более я полагаю, что если в этом году «Зенит» упустит чемпионство, следующего года Сергею Богдановичу могут и не дать.

– А конкуренты? Кого из них стоит особенно опасаться?

– Только сам «Зенит»! Если команда в этом составе покажет все, на что способна, она выиграет чемпионат. Есть хорошие, добротные футболисты. Главное, чтоб они сыграли в полную силу. Если они отдадут себя на поле в каждом матче без остатка, «Зенит» станет чемпионом.