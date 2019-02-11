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    Зырянов: «Если «Зенит» упустит чемпионство, следующего года Семаку могут и не дать»

    Главный тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов оценил шансы основной команды на чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата России. На данный момент петербуржцы лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая на одно очко «Краснодар».

    – Вы играли вместе с Семаком в «Зените» и в сборной. Вас обрадовало его назначение?

    – Очень. Все шло к тому, что «Зенит» должен возглавить российский тренер. Это давно напрашивалось. С Сергеем все логично и обоснованно. Он прошел через все ступени. Работал в «Зените». Возглавлял «Уфу» – команду Премьер-лиги, причем успешно. Результата он там добился, хотя это был его первый опыт самостоятельной работы. Все логично. Я желаю ему стать с командой чемпионом России в этом сезоне.

    – Вы считаете, это реально для «Зенита»?

    – Да, конечно. Тем более я полагаю, что если в этом году «Зенит» упустит чемпионство, следующего года Сергею Богдановичу могут и не дать.

    – А конкуренты? Кого из них стоит особенно опасаться?

    – Только сам «Зенит»! Если команда в этом составе покажет все, на что способна, она выиграет чемпионат. Есть хорошие, добротные футболисты. Главное, чтоб они сыграли в полную силу. Если они отдадут себя на поле в каждом матче без остатка, «Зенит» станет чемпионом.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    11.02.2019 09:12
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 15:58

      5 команд претендуют на чемпионство ,нас ждет захватывающая борьба ,пожалуй до последнего тура.

      2
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 11 февраля 2019, 15:57

      К сожалению никаких изменений в тактике игры команды нет. В позиционной атаке - проблемы. Ляпы и обрезы при выходе из обороны. Нет "классности" в игре команды. Маркизио не знает, что на поле делать... Нет поставленной игры как у Краснодара и ЦСКА.. Болею за Зенит, но в чемпионство верится с трудом...

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 февраля 2019, 15:18

      Можно подумать, что остальные команды как ЦСКА, Краснодар, Спартак, Локомотив, Ростов, Рубин...отказались от чемпионства, они тоже будут
      в "кровь" биться, так, что не только все зависит от Зенита и другие
      команды хотят у Зенита выиграть.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 11 февраля 2019, 12:21

      К стилю "Пинай на Дзюбу" все уже привыкли. Поэтому - либо что-то менять в игре Зенита, либо не надеется на первое место.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Владислав Vlad 11 февраля 2019, 12:49

      Щас Азмун появится. Второй вариант на кого пинать.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > prezent2017 11 февраля 2019, 15:18

      А куды Заболотного денете?)

      1
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > Владислав Vlad 11 февраля 2019, 15:57

      Зе Болотный в Барселону перейдет скоро.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 11 февраля 2019, 09:54

      Покажет Зенит достойную игру,оставят да же если не станут чемпионами.Трудно требовать от него результата,потеряв двух лучших игроков.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > александр п 11 февраля 2019, 12:49

      Ну да, если ЛЕ выиграют.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > prezent2017 11 февраля 2019, 13:04

      Хорошо если Фенер пройдут.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 11 февраля 2019, 09:39

      Ну что-то зенит сдал.. Может и не стать чемпионом..

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > mihail200606 11 февраля 2019, 12:50

      А кто не сдал?

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 февраля 2019, 09:28

      чемпионами не станут это точно, а вот оставят его или нет не известно

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 09:20

      Митрофанушки такие, могут и не дать. Но полагаю, если займут второе место и попадут напрямую в групповой этап ЛЧ должны оставить. Предшественникам до него этого не удавалось и Зенит 3 года играл в ЛЧ.

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      Рейтинг: -546

      massaboss > Рубик Докоян 11 февраля 2019, 09:36

      Вы хотели сказать не играл в ЛЧ три года. Это тем более обидно, потому что в предидущие годы в основном именно Зенит и ЦСКА добыли 3 путевку в ЛЧ. Хотелось бы еще посмотреть на Краснодар в ЛЧ,особенно если Галицкий усилит команду трансферами для ЛЧ.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > massaboss 11 февраля 2019, 15:43

      Безусловно не играл. Мысль опережает палец и частицу "не" пропустил. )))

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