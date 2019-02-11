Агуэро хотел забрать мяч после игры с «Челси», но арбитр в шутку спрятал его от игрока 

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче 26-го тура АПЛ (6:0). Форвард Серхио Агуэро забил три гола в этой встрече.

После игры футболист хотел забрать мяч на память, но главный арбитр матча Майк Дин в шутку спрятал его от ирока. Потом Дин отдал мяч Аугэро.

В этом матче аргентинец оформил 11-й хет-трик в АПЛ.

Также он установил рекорд по голам за «Сити» в лиге.

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