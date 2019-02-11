Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агуэро хотел забрать мяч после игры с «Челси», но арбитр в шутку спрятал его от игрока 

    «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче 26-го тура АПЛ (6:0). Форвард Серхио Агуэро забил три гола в этой встрече.

    После игры футболист хотел забрать мяч на память, но главный арбитр матча Майк Дин в шутку спрятал его от ирока. Потом Дин отдал мяч Аугэро.

    Пожалуйста, болейте за Зинченко. Он достоин успеха

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2019 01:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 15:31

      Важный мяч ,все таки хет трик .Но сколько там было мячей ? И он ли это? Тут можно запутаться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 11 февраля 2019, 13:37

      Хорошее чувство юмора!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11