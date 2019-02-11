Агуэро хотел забрать мяч после игры с «Челси», но арбитр в шутку спрятал его от игрока 

Важный мяч ,все таки хет трик .Но сколько там было мячей ? И он ли это? Тут можно запутаться.
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче 26-го тура АПЛ (6:0). Форвард Серхио Агуэро забил три гола в этой встрече.
После игры футболист хотел забрать мяч на память, но главный арбитр матча Майк Дин в шутку спрятал его от ирока. Потом Дин отдал мяч Аугэро.
- В этом матче аргентинец оформил 11-й хет-трик в АПЛ.
- Также он установил рекорд по голам за «Сити» в лиге.
Пожалуйста, болейте за Зинченко. Он достоин успеха
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— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 10 февраля 2019 г.