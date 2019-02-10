Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после матча 26-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (6:0) не пожал руку Хосепу Гвардиоле.

«Я не заметил его, но я увижусь с ним позже, как обычно. Я хотел пройти в раздевалку и не заметил его. У нас с ним нет проблем», – цитирует Сарри журналист Низаар Кинсела в своем твиттере.

Гвардиола после матча тоже сказал, что у него нет проблем в отношениях с Сарри.

«Он меня не увидел. У нас с ним хорошие отношения, нет проблем», – цитирует испанца Daily Mirror.

«Манчестер Сити» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу.

У «Ливерпуля» (65 очков) игра в запасе.

«Челси» с 50 очками занимает шестую строчку.

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