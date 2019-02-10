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    Сарри – о том, почему не пожал руку Гвардиоле: «Я не заметил его. У нас нет проблем» 

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после матча 26-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (6:0) не пожал руку Хосепу Гвардиоле.

    «Я не заметил его, но я увижусь с ним позже, как обычно. Я хотел пройти в раздевалку и не заметил его. У нас с ним нет проблем», – цитирует Сарри журналист Низаар Кинсела в своем твиттере.

    Гвардиола после матча тоже сказал, что у него нет проблем в отношениях с Сарри.

    «Он меня не увидел. У нас с ним хорошие отношения, нет проблем», – цитирует испанца Daily Mirror.

    • «Манчестер Сити» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу.
    • У «Ливерпуля» (65 очков) игра в запасе.
    • «Челси» с 50 очками занимает шестую строчку.

    «Челси» провалился. Но «Ман Сити» и Зинченко просто великолепны

    Источник: Daily Mail

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    10.02.2019 23:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +115

      berda2003 11 февраля 2019, 17:26

      да врёт эта сарри...

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 12:51

      Какое уж там рукопожатие ,он готов был сквозь землю провалиться. Пеп конечно не обидится на него.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 11 февраля 2019, 10:40

      Конечно не заметил тут не до этого,когда твоя команда получает 0-6,тут уже только одна мысль,как бы завтра не указали на выход! Для главного тренера-это не просто поражение,это публичная оплеуха и тут не до рукопожатий!

      2
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      Рейтинг: +80

      Вжыхъ 11 февраля 2019, 07:50

      Интриги, расследования... Забойный матч получился;)

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 11 февраля 2019, 00:22

      Проблем нет, всё нормально.
      Чего Бомбардир пытался тут высосать?!?

      0
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