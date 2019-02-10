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    Сарри после матча с «Сити» не пожал Гвардиоле руку

    «Манчестер Сити» дома обыграл «Челси» в матче 26-го тура АПЛ (6:0).

    После матча главный тренер гостей Маурицио Сарри прошел в подтрибунное помещение, не пожав руку главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.

    UPD: после матча Сарри сказал, что не заметил Гвардиолу.

    • «Манчестер Сити» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу.
    • У «Ливерпуля» (65 очков) игра в запасе.
    • «Челси» с 50 очками занимает шестую строчку.

    «Челси» провалился. Но «Ман Сити» и Зинченко просто великолепны

    Источник: «Бомбардир»

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    10.02.2019 21:11
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 12:29

      За него это сделал Дзола. Гвардиола на это не обидится.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 февраля 2019, 22:57

      Это он обиделся на Пепку, который требовал от МС напихать ещё и ещё... или на игроков во главе с толстой булкой Азара, которые сливают очередного неугодного по их суждениям "макаронника"?))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 10 февраля 2019, 22:38

      ох уж эти упертые и гордые старики!)))не умеют признавать элементарные поражения!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > MU-fanatic 10 февраля 2019, 22:58

      Почему же элементарные? Рекордные))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 февраля 2019, 22:25

      Когда 2:0 сити проиграл тебя обнял он даже

      4
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      Рейтинг: +905

      VVadic 10 февраля 2019, 22:20

      Он сейчас стоит на коленках перед Романом и глубоко извеняется!

      2
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 10 февраля 2019, 22:20

      Не красиво, я думал он серьезный мужик)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Baich 10 февраля 2019, 22:14

      СОРИ но вы уволены !

      3
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 10 февраля 2019, 21:56

      Хам

      3
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 10 февраля 2019, 21:54

      Сарри, прощай...

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 февраля 2019, 21:48

      Пожмёт ли ему руку после этого поражения Абрамович ?...

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