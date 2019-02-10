Сарри после матча с «Сити» не пожал Гвардиоле руку

«Манчестер Сити» дома обыграл «Челси» в матче 26-го тура АПЛ (6:0).

После матча главный тренер гостей Маурицио Сарри прошел в подтрибунное помещение, не пожав руку главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.

UPD: после матча Сарри сказал, что не заметил Гвардиолу.

«Манчестер Сити» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу.

У «Ливерпуля» (65 очков) игра в запасе.

«Челси» с 50 очками занимает шестую строчку.

«Челси» провалился. Но «Ман Сити» и Зинченко просто великолепны