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    Жардим – о травме Головина: «Он может пропустить несколько недель, а сопернику не дали даже желтой карточки»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал результат матча 24-го тура Лиги 1 против «Монпелье» (2:2).

    «Мы не смогли взять три очка, но провели хороший матч. Есть определенные факты. У меня был травмированный игрок (Головин), который находился за пределами поля. Он может пропустить несколько недель, а соперник не получил даже желтой карточки. Но Жемерсон был удален с поля, он сыграл в том эпизоде рукой.

    Меня удалили тоже. Может, потому что я на пару метров вышел за пределы технической зоны? Меня ни разу не удаляли в моей карьере. Это слишком. Нужно уважать «Монако».

    Я доволен командой, настроем. Мы должны продолжать играть так», – сказал Жардим.

    • «Монако» занимает 18-ю строчку в таблице.
    • Жардим вернулся в клуб 25 января спустя три месяца после отставки.

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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    10.02.2019 21:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 12:39

      Опять травма. Не позавидуешь Головину. Здоровья.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 февраля 2019, 22:34

      Только игра пошла у команды и у Сани стало получаться, так опять травма. Уже которая в сезоне ? Надо хоть одному судье, блин, на пятку наступить, чтобы прочувствовал каково это...

      5
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      Рейтинг: +393

      jengais 10 февраля 2019, 22:15

      Рекорд по удалениям Монако точно побьет в этом сезоне))
      как будто специально их всех сливают...хотя сами конечно должны научиться грамотно фолить

      0
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > jengais 10 февраля 2019, 22:50

      Без всяких как будто. Русский владелец клуба во Франции ходит под уголовным делом, и болельщики других команд в блогах призывают относиться к играм с Монако как к войне с русскими. Это общественное мнение, и на судей оно действует.

      3
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      Рейтинг: +5873

      maygli > Вомбат 11 февраля 2019, 00:36

      Ну тогда Монако вдвойне молодцы.

      0
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