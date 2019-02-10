Жардим – о травме Головина: «Он может пропустить несколько недель, а сопернику не дали даже желтой карточки»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал результат матча 24-го тура Лиги 1 против «Монпелье» (2:2).

«Мы не смогли взять три очка, но провели хороший матч. Есть определенные факты. У меня был травмированный игрок (Головин), который находился за пределами поля. Он может пропустить несколько недель, а соперник не получил даже желтой карточки. Но Жемерсон был удален с поля, он сыграл в том эпизоде рукой.

Меня удалили тоже. Может, потому что я на пару метров вышел за пределы технической зоны? Меня ни разу не удаляли в моей карьере. Это слишком. Нужно уважать «Монако».

Я доволен командой, настроем. Мы должны продолжать играть так», – сказал Жардим.