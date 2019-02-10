Гвардиола: «Утром я не думал, что мы забьем «Челси» столько голов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 26-го тура АПЛ с «Челси» (6:0).

«Невероятная неделя, невероятная игра. Нам повезло забить три гола после первых четырех моментов. После 3:0 они играли намного лучше нас, но после 5:0 им стало тяжело.

«Челси» владеет мячом и невероятно играет, поэтому я очень рад, что после матча с «Арсеналом» и «Эвертоном» у нас было несколько дней на восстановление.

Утром мы общались с командой, тренировали стандарты, движения, и я не думал, что мы забьем столько голов», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу.

У «Ливерпуля» (65 очков) игра в запасе.

«Челси» с 50 очками занимает шестую строчку.

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