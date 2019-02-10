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    Гвардиола: «Утром я не думал, что мы забьем «Челси» столько голов»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 26-го тура АПЛ с «Челси» (6:0).

    «Невероятная неделя, невероятная игра. Нам повезло забить три гола после первых четырех моментов. После 3:0 они играли намного лучше нас, но после 5:0 им стало тяжело.

    «Челси» владеет мячом и невероятно играет, поэтому я очень рад, что после матча с «Арсеналом» и «Эвертоном» у нас было несколько дней на восстановление.

    Утром мы общались с командой, тренировали стандарты, движения, и я не думал, что мы забьем столько голов», – сказал Гвардиола.

    • «Манчестер Сити» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу.
    • У «Ливерпуля» (65 очков) игра в запасе.
    • «Челси» с 50 очками занимает шестую строчку.

    «Челси» провалился. Но «Ман Сити» и Зинченко просто великолепны

    Источник: BBC

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    10.02.2019 21:29
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 12:36

      А кто ожидал? Многие ждали бескомпромиссной борьбы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 10 февраля 2019, 22:55

      От восторга всю ночь спать не будет.

      1
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