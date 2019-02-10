Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «Манчестер сити» забил шесть голов «Челси», у Зинченко две голевые передачи

    «Манчестер Сити» разгромил «Челси» в матче 26-го тура АПЛ со счетом 6:0. Три гола забил форвард Серхио Агуэро. Полузащитник Александр Зинченко отдал две голевые передачи – на 13-й и 80-й минуте встречи.

    «Сити» набрал 65 очков и поднялся на первое место в таблице, обойдя «Ливерпуль». У команды Юргена Клоппа игра в запасе. «Челси» с 50 очками опустился на шестое место.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

    Манчестер Сити – Челси – 6:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Стерлинг, 4; 2:0 – Агуэро, 13; 3:0 – Агуэро, 19; 4:0 – Гюндоган, 25; 5:0 – Агуэро (с пенальти), 56; 6:0 – Стерлинг, 80.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган, Фернандиньо (Давид Силва, 76), Бернарду Силва, Стерлинг, Де Брюйне (Марез, 68), Агуэро (Жезус, 65).

    «Челси»: Кепа, Алонсо (Эмерсон, 73), Давид Луис, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте, Баркли (Ковачич, 53), Педро (Лофтус-Чик, 66), Азар, Игуаин.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    «Челси» провалился. Но «Ман Сити» и Зинченко просто великолепны

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2019 20:51
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 февраля 2019, 12:53

      Серега Агуэров - Фантомас!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 12:22

      Обычно после таких поражений ,команда не сразу приходит в себя.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 10 февраля 2019, 22:00

      Абрамович, продавай Челси, покупай Бней Иегуду)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > JTherry 11 февраля 2019, 13:12

      это будет КАШЕРНО !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 10 февраля 2019, 21:11

      Отличный матч ,хотя и в одну калитку . Очень понравилось ,как у Сити ходит мяч ,быстрые и четкие передачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 10 февраля 2019, 21:08

      Гвардиола красавчик! Ему нужно быть чемпом АПЛ.., Клопп пусть еще постоит в очереди..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn > BarStep 10 февраля 2019, 21:13

      Таким же красавчиком он был и в Бундеслиге. Камня на камне не оставлял от конкурентов. А вот в Лиге Чемпионов терпел поражения. И каждый раз в 1/2 финала, и каждый раз от испанских команд. За период его нахождения в АПЛ вылетал из ЛЧ даже раньше. Ну ладно, сейчас, в 1/8 он Шальке пройдет не почесавшись, не вопрос, а вот дальше?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > zatonn 10 февраля 2019, 21:28

      Ну он же из Барсы.. Конечно кубок ЛЧ - это круто наверное, но АПЛ есть АПЛ..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > BarStep 10 февраля 2019, 23:36

      Почему все забывают про Покеттино? Они же тоже в гонке

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > zenitovec2007 11 февраля 2019, 13:13

      а потому что тотенэм вечно сливает сезон ! щас есть успехи но у них будут и спады ! у них лавка маленькая. тем более кейн и алли щас травмированы !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 10 февраля 2019, 21:05

      Какая боль...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Portoz 10 февраля 2019, 20:57

      синагога совсем плохая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 10 февраля 2019, 20:55

      Официально: сарри уволен из челси. Надеюсь увидеть такой заголовок завтра.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      Bersa > talgatnurzhanov2006 11 февраля 2019, 06:31

      Как же Сити раз*бал ваш членси воо все тяжкие.ахахахаха.и тут споминается слова азара "мы(челси) забьем 1 или 2 мяча 10го числа бла бла бла но нет. Сити даже не заметил кто противник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 февраля 2019, 20:53

      в асфальт закатали ! ну челси ЛЕ ваш потолок ! еще и азар походу в реал убежит. ромка жид продавай клубчик пока не поздно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn > dinar7777dinar 10 февраля 2019, 21:05

      Так он уже думает, как его слить. Виза в Англию зобанена и даже собственность могут конфисковать, так что всё это вопрос времени

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11