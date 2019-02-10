АПЛ. «Манчестер сити» забил шесть голов «Челси», у Зинченко две голевые передачи

«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в матче 26-го тура АПЛ со счетом 6:0. Три гола забил форвард Серхио Агуэро. Полузащитник Александр Зинченко отдал две голевые передачи – на 13-й и 80-й минуте встречи.

«Сити» набрал 65 очков и поднялся на первое место в таблице, обойдя «Ливерпуль». У команды Юргена Клоппа игра в запасе. «Челси» с 50 очками опустился на шестое место.

Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

Манчестер Сити – Челси – 6:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Стерлинг, 4; 2:0 – Агуэро, 13; 3:0 – Агуэро, 19; 4:0 – Гюндоган, 25; 5:0 – Агуэро (с пенальти), 56; 6:0 – Стерлинг, 80.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган, Фернандиньо (Давид Силва, 76), Бернарду Силва, Стерлинг, Де Брюйне (Марез, 68), Агуэро (Жезус, 65).

«Челси»: Кепа, Алонсо (Эмерсон, 73), Давид Луис, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте, Баркли (Ковачич, 53), Педро (Лофтус-Чик, 66), Азар, Игуаин.

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«Челси» провалился. Но «Ман Сити» и Зинченко просто великолепны