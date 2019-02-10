Лига 1. «Монако» упустил победу над «Монпелье», пропустив на 90-й минуте с пенальти

«Монако» в гостевом матче 24-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Монпелье» (2:2). Команда Леонарду Жардима пропустила второй гол на 90-й минуте с пенальти.

Россиянин Александр Головин провел в этой встрече 68 минут. Он был заменен из-за травмы и покинул поле в сопровождении врачей.

«Монако» набрал 19 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Монпелье», на счету которого 37 очков, располагается на четвертой позиции.

Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур

Монпелье – Монако – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мартиньш, 14; 1:1 – Лаборде, 66; 1:2 – Фалькао, 82; 2:2 – Делор, 90 (с пенальти).

Удаления: нет – Жемерсон, 90+3.

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