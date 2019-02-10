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    Лига 1. «Монако» упустил победу над «Монпелье», пропустив на 90-й минуте с пенальти

    «Монако» в гостевом матче 24-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Монпелье» (2:2). Команда Леонарду Жардима пропустила второй гол на 90-й минуте с пенальти.

    Россиянин Александр Головин провел в этой встрече 68 минут. Он был заменен из-за травмы и покинул поле в сопровождении врачей.

    «Монако» набрал 19 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Монпелье», на счету которого 37 очков, располагается на четвертой позиции.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур

    Монпелье – Монако – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мартиньш, 14; 1:1 – Лаборде, 66; 1:2 – Фалькао, 82; 2:2 – Делор, 90 (с пенальти).

    Удаления: нет – Жемерсон, 90+3.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2019 18:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 12:07

      И опять удаление. Задача теперь одна - остаться в Лиге1.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 февраля 2019, 19:16

      Ребята безнадёжны

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 10 февраля 2019, 19:00

      что-то часто Монако красные получает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 10 февраля 2019, 18:58

      Ну хоть играть то начали нормально

      6
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