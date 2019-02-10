АПЛ. «Тоттенхэм» дома выиграл у «Лестера»

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Лестер Сити» – 3:1.

В составе хозяев голы забили Дэвинсон Санчес, Кристиан Эриксен и Хын-Мин Сон. У гостей единственный мяч на свой счет записал Джейми Варди.

Благодаря этой победе «Тоттенхэм» набрал 60 очков и закрепился на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. В активе «Лестера» 32 очка и 12-е место.

Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

Тоттенхэм – Лестер Сити – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Санчес, 33; 2:0 – Эриксен, 63; 2:1 – Варди, 76; 3:1 – Сон, 90+1.

Незабитый пенальти: Варди, 60.

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