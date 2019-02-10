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    Тухель: «Кавани вряд ли сыграет с «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель не уверен, что нападающий команды Эдинсон Кавани сможет сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Футболист получил травму.

    «Игрок проходит медицинские тесты. Мне кажется, он вряд ли сыграет с «Юнайтед». Клуб скажет более конкретно позже. У меня есть небольшая надежда, но результаты исследований неутешительны», – цитирует немца ESPN.

    • В матче в Манчестере точно не сыграет другой форвард «ПСЖ» Неймар.
    • Матч с «МЮ» пройдет во вторник, 12 февраля.
    • Самый результативный форвард парижан в сезоне Лиги 1 – Килиан Мбаппе.

    Источник: ESPN

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    10.02.2019 16:56
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    Комментарии79
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 23:12

      И Вильяреал уже на 4-й минуте забил Спортингу в гостях. )))

      1
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 февраля 2019, 23:29

      завтра Толян итоги подведёт... плотно всё у вас должно быть

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 февраля 2019, 23:31

      Да если кто-то угадает несколько счётов, то оторвётся, а так плотно в ЛЕ. Я, блин, первый раз угадал счёт. Бенфика в гостях выиграла у Сарая 2:1. А то как стали играть батл с 15-ю парами у меня три раза было мимо. )))

      1
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 февраля 2019, 23:36

      как по мне два угаданных исхода , ценней одного угаданного счёта... но у вас там свои правила

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 февраля 2019, 23:38

      В принципе более менее справедливая система. Только за угаданный исход ничьи, справедливей было бы 3 очка начислять, а не 2

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 февраля 2019, 23:45

      Базу забил на завтра можно и на на футбол переключиться.

      1
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 февраля 2019, 23:51

      ок! до завтра Олег. приятного просмотра

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 февраля 2019, 00:00

      До завтра, Андрюша, спокойной ночи.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 22:56

      Блин, Бетис забил на последней минуте и увёл 3 очка. )))

      2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 14 февраля 2019, 22:54

      зажигательные 0:0 )

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 14 февраля 2019, 22:48

      Всем пока.

      3
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 14 февраля 2019, 22:54

      у вас утро через пол часа )

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 14 февраля 2019, 23:13

      Пока, Серёга, спокойной ночи.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 22:03

      Арсенал БАТЭ 0:1 после первого тайма проигрывает , а Лацио Севильи.

      2
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Рубик Докоян 14 февраля 2019, 22:23

      БАТЭ- Арсенал 1-0 )

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 14 февраля 2019, 22:25

      )) Я же пишу, что Арсенал проигрывает БАТЭ 0:1. Без указания, что играет в гостях.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 21:52

      Игра смотрится, есть движуха, не то, что Фенер-Зенит. "Краснодар" прилично выглядит для февраля.

      3
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      Рубик Докоян > Сварожич 14 февраля 2019, 21:59

      Посмотрим. Я думал Зенит во втором тайме подсядет, а он лучше выглядел. чем в первом. Тут может Сулейманов выйти ещё для креатива на 70-й минуте где-то. У Ари дисква и чего его нет уже не помню ?

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 14 февраля 2019, 22:14

      Я тоже припоминаю. А днём перепутали написали, что Газинский и Вандерсон играть не будет. В итоге Вандерсон играет, а сидит Анри.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 14 февраля 2019, 22:18

      февраль, еще весенний футбол не наступил...)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 14 февраля 2019, 22:20

      Если они форсировали форму к ЛЕ то в апреле могут попасть в функциональную яму. Посмотрим, но сегодня выглядят хорошо и по физике и по командной движухе.

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 февраля 2019, 21:19

      Саше..
      "1956г. Начались передачи 2й программы ЦТ."
      Я начал просмотр ТВ с трёх программ...
      заканчиваю 56-тью..
      Жизнь удалась,б..
      --------------------------
      Всем-привет.
      Гремлю опять целыми днями с захворавшей внучкой,даже пог.внятся...)) некогда.

      4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 14 февраля 2019, 21:23

      Ещё и жена из-за компа выгоняет со своим "Невским"..
      ну,хоть из-за компа...))
      Пока,всем уважуха...

      4
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > shinnik 14 февраля 2019, 21:48

      Я программы не считал их же по списку около 1000, хотя открыто для просмотра около 200.
      Леша привет!

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 14 февраля 2019, 21:50

      А что на сей раз, не гриппует ?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 февраля 2019, 21:07

      Ну что будем смотреть футбол? Всего доброго. До завтра!

      6
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 14 февраля 2019, 21:13

      увидимся Сандро !

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 14 февраля 2019, 22:15

      Пока, Саня, до завтра .

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 14 февраля 2019, 20:57

      Пошёл смотреть, все же любимая команда играет!

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 14 февраля 2019, 20:58

      зачёт !.......хотя я за "кубань" которой больше нет

      6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 14 февраля 2019, 20:59

      Сереж удачи!

      6
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 14 февраля 2019, 20:49

      Сварожич (с) - вчера реал вытащил из жопы судья...

      вот и заговорил в Анатолио каталонец...)))

      6
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Project Бабангида 14 февраля 2019, 20:50

      Судья вытащил из жопы 5 очков!!

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      Project Бабангида > афоня72 14 февраля 2019, 20:52

      с таким очком как в этой жопе можно и впихнуть можно не меньше)

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 14 февраля 2019, 20:53

      Привет Андрей! Не забывай что этот же судья выдернул из состава Реала Сережу Рамоса и Аякс намеревается взять Мадрид.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 14 февраля 2019, 20:57

      я в обще то больше за аякс.... хотя без истерии.
      меня больше беспокоит дилемма кого поддержать в паре юве против атлетико

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 14 февраля 2019, 21:02

      Да Италия великая страна. Но ты же "матрасник"

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      Project Бабангида > zigbert 14 февраля 2019, 21:05

      и всё же италия превалирует. единственная итальянская команда за которую никогда не болею , это интер

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      Project Бабангида > Сварожич 14 февраля 2019, 21:09

      довольно мудро Толян... в этой паре всё миллиметры будут решать...уж больно команды расчётливые

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 14 февраля 2019, 21:11

      Ювентус обязан пройти Атлетико. Игра обещает быть интересной.

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