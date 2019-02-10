Тухель: «Кавани вряд ли сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель не уверен, что нападающий команды Эдинсон Кавани сможет сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Футболист получил травму.

«Игрок проходит медицинские тесты. Мне кажется, он вряд ли сыграет с «Юнайтед». Клуб скажет более конкретно позже. У меня есть небольшая надежда, но результаты исследований неутешительны», – цитирует немца ESPN.