Тухель: «Кавани вряд ли сыграет с «Манчестер Юнайтед»

И Вильяреал уже на 4-й минуте забил Спортингу в гостях. )))
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель не уверен, что нападающий команды Эдинсон Кавани сможет сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Футболист получил травму.
«Игрок проходит медицинские тесты. Мне кажется, он вряд ли сыграет с «Юнайтед». Клуб скажет более конкретно позже. У меня есть небольшая надежда, но результаты исследований неутешительны», – цитирует немца ESPN.
- В матче в Манчестере точно не сыграет другой форвард «ПСЖ» Неймар.
- Матч с «МЮ» пройдет во вторник, 12 февраля.
- Самый результативный форвард парижан в сезоне Лиги 1 – Килиан Мбаппе.