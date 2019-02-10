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    Мхитарян – после победы над «Борнмутом»: «Рад вернутся спустя два месяца»

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян через твиттер сообщил о состоянии здоровья.

    В игре против против «Борнмута» (2:1, 26 тур АПЛ) игрок вышел на поле впервые с 19 декабря.

    «Ряд вернулся спустя два месяца.

    Буду продолжать усердно работать и делать для команды все, что в моих силах», – подписал 30-летний игрок сборной Армении фотографию с матча.

    • Мхитарян проводит второй сезон в лондонском клубе.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 3 ассиста в 20 играх.

    Источник: Твиттер Генриха Мхитаряна

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    10.02.2019 09:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 февраля 2019, 17:03

      Не важно с кем они играли ,главное победа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 февраля 2019, 10:45

      Пусть "Бомбардир" платит нам как внештатным сотрудникам и мы ему новостную ленту обеспечим без этих постоянных ляпов и без знания английского языка. А так будет очередная смена шила на мыло.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 10 февраля 2019, 10:27

      То чувство, когда что Борнмут, что Хаддерсфилд -- все одно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Антон Л 10 февраля 2019, 10:22

      Не пойму, толи Мхтрарян перешёл в Ливерпуль, толи эта новость из параллельного мира...

      3
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