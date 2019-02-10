Мхитарян – после победы над «Борнмутом»: «Рад вернутся спустя два месяца»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян через твиттер сообщил о состоянии здоровья.

В игре против против «Борнмута» (2:1, 26 тур АПЛ) игрок вышел на поле впервые с 19 декабря.

«Ряд вернулся спустя два месяца.

Буду продолжать усердно работать и делать для команды все, что в моих силах», – подписал 30-летний игрок сборной Армении фотографию с матча.

Мхитарян проводит второй сезон в лондонском клубе.

В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 3 ассиста в 20 играх.