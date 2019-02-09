Рамос: «VAR существует, чтобы помогать. Я поддерживаю эту систему»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал результат матча 23-го тура Примеры против «Атлетико» (3:1).

«У всех будет свое мнение. Мы выполнили поставленную задачу, восстановили свою позицию и сократили дистанцию до лидера и теперь ждем.

Арбитры никогда не распространяются о том, о чем они разговаривают. VAR существует для того, чтобы помогать. Хотя порой нам и не нравится ждать, когда принимают важное решение. Я поддерживаю VAR», – сказал Рамос.

Арбитр назначил пенальти в ворота «Атлетико» после просмотра видеоповтора.

«Реал» поднялся на вторую строчку в таблице, обойдя «Атлетико».

Бэйл отвесил неприличный жест фанатам «Атлетико». Интересно, его накажут?