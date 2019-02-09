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    Рамос: «VAR существует, чтобы помогать. Я поддерживаю эту систему»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал результат матча 23-го тура Примеры против «Атлетико» (3:1).

    «У всех будет свое мнение. Мы выполнили поставленную задачу, восстановили свою позицию и сократили дистанцию до лидера и теперь ждем.

    Арбитры никогда не распространяются о том, о чем они разговаривают. VAR существует для того, чтобы помогать. Хотя порой нам и не нравится ждать, когда принимают важное решение. Я поддерживаю VAR», – сказал Рамос.

    • Арбитр назначил пенальти в ворота «Атлетико» после просмотра видеоповтора.
    • «Реал» поднялся на вторую строчку в таблице, обойдя «Атлетико».

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    Источник: Marca

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    09.02.2019 23:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 10 февраля 2019, 13:22

      ВАР не работает, так как очевидные факты, трактуются с нарушением в пользу другой команды. Судейство в Испании предвзято. Помогают только чистые голы, к которым нет вопросов. А вот ВАР под большим вопросом, так как там всё зависит от человеческого фактора.

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      Рейтинг: +24

      daler_FCB 10 февраля 2019, 10:31

      да, чтобы помогать Реалу.

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