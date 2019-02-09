Куртуа: «На улице болельщики «Атлетико» желают мне всего самого лучшего»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о поведении болельщиков «Атлетико» после матча 23-го тура Примеры (3:1).

«Я был спокоен, с холодной головой. Я не видел свою почетную плиту, я здесь не за этим. Я приехал, чтобы играть. Я играл за этот клуб три года, и этого не сотрешь. Я уважаю «Атлетико».

Люди уважают меня, и болельщики «Атлетико» желают мне всего самого лучшего, если встречают на улице. Дело в том, что это дерби. И это особые матчи», – сказал Куртуа.

Фанаты «Атлетико» забросали почетную плиту Куртуа мусором и игрушечными крысами.

Игрок выступал за «Атлетико» с 2011 по 2014 год.

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