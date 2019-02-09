Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Куртуа: «На улице болельщики «Атлетико» желают мне всего самого лучшего»

    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о поведении болельщиков «Атлетико» после матча 23-го тура Примеры (3:1).

    «Я был спокоен, с холодной головой. Я не видел свою почетную плиту, я здесь не за этим. Я приехал, чтобы играть. Я играл за этот клуб три года, и этого не сотрешь. Я уважаю «Атлетико».

    Люди уважают меня, и болельщики «Атлетико» желают мне всего самого лучшего, если встречают на улице. Дело в том, что это дерби. И это особые матчи», – сказал Куртуа.

    • Фанаты «Атлетико» забросали почетную плиту Куртуа мусором и игрушечными крысами.
    • Игрок выступал за «Атлетико» с 2011 по 2014 год.

    Бэйл отвесил неприличный жест фанатам «Атлетико». Интересно, его накажут?

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2019 21:45
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 февраля 2019, 14:35

      Даже по прошествии такого времени ,некоторые болельщики ненавидят Куртуа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 9 февраля 2019, 22:45

      Просто Куртуа плохо знает испанский. """"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 9 февраля 2019, 22:39

      И мы тебе желаем все на лучшее длинные трусы, который страхует голы между ногами

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11