Агент Сафонов – об обвинении игрока «Енисея» в изнасиловании: «Пусть яйца в Сибири отморозит»

Какие милые люди... Вообще то вина его ещё не доказана...
Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал новость, что полузащитника «Енисея» Бабакара Сарра обвиняют в изнасиловании. Представитель Сергея Рыжикова и других российских футболистов предложил наказание для африканца.
«Может, как наказание пусть яйца в Сибири отморозит», – написал Сафонов.
- 27-летний сенегалец два с половиной года выступал за норвежский «Мольде», а 18 января разорвал с клубом контракт.
- Ранее Сарр выступал в Исландии и Франции.
- «Енисей» в РПЛ идет последним.