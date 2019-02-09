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    Агент Сафонов – об обвинении игрока «Енисея» в изнасиловании: «Пусть яйца в Сибири отморозит»

    Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал новость, что полузащитника «Енисея» Бабакара Сарра обвиняют в изнасиловании. Представитель Сергея Рыжикова и других российских футболистов предложил наказание для африканца.

    «Может, как наказание пусть яйца в Сибири отморозит», – написал Сафонов.

    • 27-летний сенегалец два с половиной года выступал за норвежский «Мольде», а 18 января разорвал с клубом контракт.
    • Ранее Сарр выступал в Исландии и Франции.
    • «Енисей» в РПЛ идет последним.

    Источник: Твиттер Алексея Сафонова

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    09.02.2019 12:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 9 февраля 2019, 18:13

      Какие милые люди... Вообще то вина его ещё не доказана...

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