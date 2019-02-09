Агент Сафонов – об обвинении игрока «Енисея» в изнасиловании: «Пусть яйца в Сибири отморозит»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал новость, что полузащитника «Енисея» Бабакара Сарра обвиняют в изнасиловании. Представитель Сергея Рыжикова и других российских футболистов предложил наказание для африканца.

«Может, как наказание пусть яйца в Сибири отморозит», – написал Сафонов.