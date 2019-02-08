Суд решил заключить игрока «Енисея» Сарра под стражу. Сенегальца обвиняют в изнасиловании

Ранее сообщалось, что полузащитника «Енисея» Бабакара Сарра обвиняют в изнасиловании. Состоялось заседание суда по делу, но футболист на нем не присутствовал.

«На наш взгляд, доказательств достаточно, чтобы признать его виновным. Сперва он должен был выплатить компенсацию жертве, но затем двое судей из трeх сочли, что его необходимо заключить под стражу.

Если он не появится в суде на следующей неделе, слушания будут отложены, а Сарра объявят в розыск», – сказал адвокат девушки, которую якобы африканец изнасиловал.