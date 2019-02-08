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    Суд решил заключить игрока «Енисея» Сарра под стражу. Сенегальца обвиняют в изнасиловании

    Ранее сообщалось, что полузащитника «Енисея» Бабакара Сарра обвиняют в изнасиловании. Состоялось заседание суда по делу, но футболист на нем не присутствовал.

    «На наш взгляд, доказательств достаточно, чтобы признать его виновным. Сперва он должен был выплатить компенсацию жертве, но затем двое судей из трeх сочли, что его необходимо заключить под стражу.

    Если он не появится в суде на следующей неделе, слушания будут отложены, а Сарра объявят в розыск», – сказал адвокат девушки, которую якобы африканец изнасиловал.

    • 27-летний сенегалец два с половиной года выступал за норвежский «Мольде», а 18 января разорвал с клубом контракт.
    • Ранее Сарр выступал в Исландии и Франции.
    • «Енисей» в РПЛ идет последним.

    Источник: «Чемпионат»

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    08.02.2019 23:21
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 10 февраля 2019, 00:29

      Шлюха негру дала , а теперь бабосик отсосать хочет.......

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru > Мы ЦСКА 10 мая 2019, 19:38

      Да,такие бабы мрази в наше время(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 9 февраля 2019, 15:30

      Суд решил заключить игрока «Енисея» Сарра под стражу.
      ---------------------------------------------------------------------------------
      Чей Суд???? Какой страны???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 февраля 2019, 13:17

      Кока сидит ни за что, а этот ч-ж ***** гуляет на свободе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 9 февраля 2019, 10:08

      Проститутку не смог купить . Языковой барьер помешал.

      2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 9 февраля 2019, 10:06

      Надо новую тюрьму строить "для футболистов".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 09:22

      Неужели руководство Енисея не знало кого берет?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 9 февраля 2019, 08:33

      А нам суд норвежский по барабану. Девушки сначала лягут, потом про изнасилование заявляют. А как иначе если пацан с бабками?

      1
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      Рейтинг: -27

      kostinegor 9 февраля 2019, 03:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://bit.do/menblog

      -7
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 9 февраля 2019, 02:17

      Обезьянка не интегрировалась =) Секаса осинама не хватает насяйника... =(

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